Выходные в Орле: что посмотреть и чем заняться

Какие интересные события ждут орловцев на выходных? «Комсомолка» собрала для читателей афишу мероприятий на 10-11 августа.

10 августа, суббота

Для сладкоежек

С 7.00 до 15.00 - Праздник меда (Аллея перед Городским парком культуры и отдыха)

Орловских сладкоежек приглашают на «День Меда». Традиционную ярмарку меда приурочили к Медовому Спасу, который православные встретят 14 августа.

В этом году на ярмарке будут представлены сорта меда на самый привередливый вкус. Не обойдется и без классики - липового, гречишного, лугового.

Также орловцы смогут купить продукты пчеловодства (прополис, цветочная пыльца, маточное молочко), кондитерские изделия, изготовленные с использованием меда, медовуху и пасечный инвентарь.

Для любителей спорта

С 9.00 до 14.00 - баскетбольный матч «Оранжевый мяч» (Площадка около «Ледовой Арены» в микрорайоне «Зареченский»)

В субботу отметят День физкультурникаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всероссийский турнир состоится в День физкультурника среди команд от 16 лет до 19 и старше. Соревнования пройдут по олимпийской системе на выбывание.

14.00 – спортивный праздник «Физкульт-привет!» (ТК «ГРИНН» на Кромском шоссе)

В субботу на Летней площадке «ГРИНН Air» жителей города будут ждать выступления творческих коллективов, веселые аниматоры, конкурсы и эстафеты. Организаторы обещают заряд бодрости и хорошего настроения на все выходные.

С 12.00 до 19.30 - Кубок Орловской области по рыболовному спорту (Кромской район, водохранилище на реке Недна)

Мероприятие по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет все выходные.

Для мастеров и мастериц «Hand Made»

Для мастеров и мастериц «Hand Made» тоже есть интересные событияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 10.00 до 17.00 – Мастер-класс по изготовлению глиняных кружек (Православная артель «Вятского Посада»)

Это занятие – отличная возможность сделать красивую керамическую кружку своими руками. Она станет незаменимой в быту или послужит оригинальным подарком для близких. Занятие по лепке из глины проведет педагог Ирина Монахова.

С 11.00 до 12.30– Мастер-класс по изготовлению подставки под горячее «Оттиски лета» (ул. Фомина 9, Творческий экспериментальный центр, 2 этаж АРХИ-студия)

В процессе работы вы сможете создать комплект подставок под кружку из глины с уникальным растительным оттиском. Организаторы мастер-класса обещают полное погружение в мир творчества и отдых от суеты и обыденности.

С 16.00 – Мастер-класс «БАРЕЛЬЕФЫ» по нетрадиционному рисованию меловой крошкой (возле «Сферы Т», в случае плохой погоды – КДЦ «Юбилейный», аудитория №6)

Как поясняют организаторы, с собой не нужно брать дополнительных канцтоваров, только хорошее настроение и желание творить!

Для любителей походной романтики и туризма

С 8.55 субботы до 19.00 воскресенья – пешеходная экскурсию к морским границам Орловщины (сбор группы на автовокзале города Орла)

В ходе экскурсии можно будет омыть руки в воде рек, впадающих в Каспий и Черное море, увидеть самый красивый звездопад года и прогуляться по парку Киреевского. Поход организуют участники группы «Походная романтика».

11 августа, воскресенье

Для детей и всей семьи

С 10.00 до 17.00 - Мастер-класс по лепке из глины подсвечника «Часовенка» (Духовно-православный центр «Вятский Посад»)

11 августа жителей и гостей Орла приглашают на воскресное занятие в студии керамики с Николаем Комовым. Опытный педагог, заслуженный работник культуры РФ с удовольствием поделится со всеми желающими главными секретами лепки из глины и научит делать оригинальный сувенир - подсвечник «Часовенка». Посетить занятие можно в любое удобное время с 10 до 17 часов.

12.00 - Детская игровая программа «Путешествие в Мультландию» (Духовно-православный центр «Вятский Посад»)

Мультфильмы любят все - и дети, и взрослые. Попугай Кеша и Кот Матроскин, Чебурашка и Крошка Енот, Котенок по имени Гав, Кот Леопольд… Всем знакомы эти забавные персонажи с раннего детства.

Участников игры ждет настоящее путешествие в волшебную страну мультфильмов – Мультландию.

А что в музеях?

А что в музеях?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На выходных жителей и гостей города ждут сразу несколько выставок:

Выставка «Уильям Хогарт: анализ красоты» (Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»).

В ноябре исполнится 255 лет со дня смерти выдающегося британского художника и теоретика искусства Уильяма Хогарта. Музей изобразительных искусств имени Пушкина (Москва) совместно с музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново» приурочили к этой памятной дате выставку, посвященную графическому наследию мастера. В состав экспозиции вошли 60 подлинных гравюр Уильяма Хогарта.

Волшебная кисть Елизаветы Бём (Орловский краеведческий музей).

Выставка раскрывает отдельные страницы дореволюционного периода творчества российской художницы Елизаветы Бём. Экспозиция представлена винтажными открытками, иллюстрациями из книг, выпущенными в конце XIX-начале XX веков в Париже, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке; раритетным изданием книги-альбома «Типы из записок охотника. Тургенева в силуэтах Бём» 1883 года выпуска, экземплярами из альбома не почтовых открыток, легендарной азбукой.

Выставка «Путешествуя по миру…» (Орловский музей изобразительных искусств).

На выставке представлено более 100 произведений художников, преимущественно советского периода, выполненных во время творческих командировок и пленэров.