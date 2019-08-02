Финансовые и операционные результаты деятельности «ростелекома» за второй квартал и первое полугодие 2019 г.
Цифровой сегмент 1 во II квартале 2019 г. вырос на 11%, OIBDA2 увеличилась на 13%, чистая прибыль — на 40%
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Москва, 2 августа 2019 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за второй квартал и первое полугодие 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО
ИСТОЧНИК KP.RU