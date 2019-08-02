«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО

В результате торгов компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.

В рамках работ по исполнению государственных контрактов с 2019 по 2021 годы цифровой провайдер подключит к сети передачи данных (ЕСПД) и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов. В ходе работ «Ростелеком» организует узлы доступа в ЕСПД, в состав оборудования которых войдут криптомаршрутизаторы отечественного производства. Работы пройдут в три этапа. Общая сумма контрактов превысила 2,43 млрд рублей.

Андрей Леваков, заместитель директора МРФ «Центр» – технический директор:

«В ближайшие два с половиной года «Ростелеком» будет заниматься подготовкой инфраструктуры для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в девяти регионах Центра России. За это время мы обеспечим доступ к телекоммуникационным услугам социально-значимых объектов. Сделаем все, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Как минимум потому, что владеем крупнейшей в стране волоконно-оптической сетью и накопили богатейший опыт реализации телекоммуникационных проектов национального масштаба».

К созданной инфраструктуре и ко Всемирной паутине будет подключено большое количество социально-значимых объектов: фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов РФ, а также подразделения МВД, МЧС и Росгвардии.

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