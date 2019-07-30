2019-07-30T12:40:31+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал День города Мценска

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«Ростелеком» поддержал проведение празднования 76-й годовщины со Дня освобождения города Мценска, который отметили на территории центрального парка культуры и отдыха. Ведущий цифровой провайдер обеспечил площадку высокоскоростным доступом в интернет, продемонстрировав возможности сервиса «Wi-Fi для бизнеса». Помимо этого, специалисты компании организовали интерактивную зону, где все желающие могли поближе познакомится с такими сервисами и услугами от «Ростелекома», как «Умный дом», «Видеонаблюдение» и другие.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Поддержка праздничных мероприятий в День города – приятная традиция для «Ростелекома». Не говоря уже о том, что это отличная возможность познакомить людей с нашими продуктами. Так, для обеспечения праздника в городском парке Мценска беспроводным интернетом мы использовали наше стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса». Оно позволяет быстро развернуть сеть на территории проведения мероприятия любого масштаба, чтобы гости всегда оставались на связи. Уверен, и другие наши решения вызовут только положительные эмоции. Например, с сервисом «Видеонаблюдение» можно контролировать происходящее в доме из любой точки мира: главное, чтобы был доступ в интернет. Согласитесь – это удобно».

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет выбрать способ авторизации, настроить стартовую страницу, а также провести анализ активности пользователей. Кроме того, бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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