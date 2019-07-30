Оранжевый бочок, хруст и сопроводительные документы: орловцам рассказали, как выбрать качественные арбуз и дыню

Сезон продажи арбузов и дынь уже начался. На орловские прилавки бахчевые попадают из южных регионов, но не всегда долгожданные летние лакомства оказываются вкусными и полезными. Как же выбрать сладкие дыню и арбуз притом без вреда для здоровья? «КП» рассказывает читателям советы от специалистов Роспотребнадзора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Прежде всего, стоит обратить внимание на место продажи. По закону, бахчевые могут продавать как в магазинах, так и с лотков, правда при условии, что есть навес. При этом добросовестный продавец должен накрыть товар тентом, а ждать своего покупателя он должен на специальных стеллажах.

Стоит уделить внимание и самому продавцу. Никто не исключал санитарной одежды и медкнижки. Кроме того, в палатке должна быть информация о предпринимателе, торгующем бахчевыми. Если вы сомневаетесь в качестве покупки, попросите сопроводительные документы, которые подтвердят безопасность продуктов.

ВКУС

С безопасностью разобрались, перейдем к тому с чего все и затевалось: вкусу арбузов и дынь. Есть некоторые хитрости, которые помогут выбрать такой товар, которые точно понравится.

Хороший арбуз обычно крупный, покров у него целостный, цвет корки яркий, полосы контрастные. А светлое пятно на бочку, на котором арбуз лежал, должно быть желтым, даже оранжевым, но никак не белым. Стоит отметить, что у стопроцентно спелого арбуза корка плотная, блестящая. Если попытаться проткнуть ее ногтем и не проткнуть – сигнал хороший, а вот если протыкается корка легко, стало быть ягода незрелая. Усик и плодоножка у спелого арбуза сухие.

Всем знаком совет отшлепать арбуз. Если он спелый, то звук при ударе ладонью будет вибрирующий. Попробуйте ударить костяшкой пальцев: звук должен быть умеренно звонкий, а при сжатии вдоль продольной оси будет слышен легкий хруст.

БЕРЕГИТЕСЬ ОТРАВЛЕНИЯ!

- Никогда не приобретайте надрезанные арбузы и дыни, ведь при разрезании плода грязным ножом (а за частую в несанкционированных торговых точках по реализации бахчевых культур нет условий для качественной обработки инвентаря), в мякоть вносится большое количество различных микроорганизмов, в том числе патогенных, которые при высокой температуре, высокой влажности и высоком содержании сахаров прекрасно размножаются и могут вызвать пищевое отравление, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора.

Перед тем, как приступить к трапезе, стоит хорошенько вымыть покупку под проточной водой с мылом.

Чтобы избежать неприятностей, лучше не покупать дыни и арбузы у оживленных трасс, так как они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах.