Село будет жить: как трудятся в орловской глубинке настоящие энтузиасты

Ольга СУПОНЕВА

Неподалеку от старинного города Болхова, на берегу реки Нугрь расположилось село Борилово. С величавым храмом, стоящим над крутым берегом реки, широкими полями, домиками, своей размеренной деревенской жизнью. Борилово - уютный уголок орловской глубинки, каких сегодня осталось мало, обладающий всем колоритом русского села. И люди здесь живут и трудятся удивительные: те, кто не покинул родину своих прадедов, променяв на шумный город со всеми его возможностями. Те, кто любит землю, не боится работы и всей душой болеет за родное село, свято веря в его возрождение.

ДВА ИВАНЫЧА

В Борилово мы приезжаем утром, в 9 часов жизнь тут вовсю кипит. Встречают нас люди, которых на селе знают все: фермеры Виктор Снурницын и Владимир Шашков. «Два Иваныча», - шутливо подмечаем мы.

Виктор Иванович и Владимир Иванович - друзья считай со школьной скамьи. Оба прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Владимир Шашков начинал свой трудовой путь за баранкой грузовика - работал совхозным водителем. Несколько раз подряд избирался депутатом райсовета.

Виктор Иванович родился на севере, но все детство провел в Борилово, ставшее для него малой родиной. По образованию - экономист и юрист, долгое время возглавлял районную Ассоциацию крестьянских хозяйств АККОР, был членом областного президиума АККОР.

Сегодня же Шашков и Снурницын пашут поля, выращивают скот, помогают родному селу.

- Это не в кабинете сидеть и бумажки перекладывать, - шутит Владимир Иванович, проводя для гостей небольшую экскурсию по фермерскому хозяйству. И добавляет уже серьезно:

- Считаю, что мужчина должен заниматься мужской работой: трудиться на земле, плавить сталь, лечить людей, защищать Родину. Такому труду и посвящают жизнь фермеры одного из самых крепких КФХ района.

НАЧИНАЛИ С МАЛОГО

Начиналось «Бориловское» с небольшого количества земли, пары тракторов и двух стареньких комбайнов, но хозяйство постепенно развивалось и росло. Сегодня в парке КФХ - современная техника известных европейских производителей, а на скотном дворе сотни голов овец и коров породы абердин-ангусская. Мясо этой породы - настоящая мраморная говядина, известная своим уникальным вкусом и сочностью за счет тонкой прослойки жира между мышечных волокон.

Разводят фермеры и овец мясо-шерстной породы тексель, самое важное в которой скороспелость. Баранчики в полгода достигают массы 45 кг, мясо, соответственно, 20 кг.

- И как же справляетесь с таким хозяйством? Своими силами или государство оказывает поддержку? - задаем вопрос.

- Без поддержки государства было бы очень тяжело. Сейчас выделяют по пять тысяч рублей в год на одну голову крупного рогатого скота, хоть небольшая, но поддержка. Существуют разные программы, по которым можно приобрести технику на льготных условиях. Но все равно этого мало. Несмотря на то, что в высших эшелонах власти не раз звучала мысль о том, что фермерство в четыре с половиной раза эффективнее, чем прочие формы сельского хозяйствования, получают они при этом всего лишь 10% средств, выделенных государством на развитие сельскохозяйственной отрасли. Думаю, что государство должно нам помогать, брать на себя некоторые обязательства. Потому что дело фермера - выращивать и давать стране как можно больше качественных продуктов питания, а задача государства при этом окружить его заботой и поддержкой, - говорит Виктор Иванович.

Фермеры разводят коров мясной породы абердин-ангусская.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ

Сегодня на полях «Бориловского» трудятся «универсальные солдаты». Все они, если нужно, из-за руля грузовика пересядут на комбайн, починят забарахлившую технику, посеют и пожнут. Конечно, работают в КФХ местные мужчины. Среди них есть и те, кто трудится тут с момента основания хозяйства, а есть и молодые парни.

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- В Бориловском работаю уже седьмой год, - рассказывает 27-летний Петр Жильцов. - Занимаемся буквально всем, нет такого подразделения, что ты на тракторе, ты гайки крутишь. Сейчас началась уборочная, работы много, поэтому я с вами долго тут стоять не буду.

- А мы Вас и не задержим. Расскажите, какой урожай в этом году? - спрашиваем у молодого человека.

- Пока судить рано. Надеемся, что все будет хорошо, - застенчиво отвечает Петр.

Существует заблуждение о том, что работа фермера сугубо сезонная. Якобы весну-лето нужно хорошо потрудиться, а зимой можно и отдохнуть. Но это большое преувеличение: во все времена года забот хватает. Это ремонт и замена техники, ремонтные работы на складах и в других помещениях хозяйства, подготовка к новому аграрному сезону и непрерывающийся уход за животными.

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ЭНТУЗИАСТЫ СВОЕГО ДЕЛА

О своем труде Шашков и Снурницын рассказывают с большим энтузиазмом и любовью. Но помимо фермерства много делают они и для родного села, впрочем, не кичась этим.

На въезде в Борилово нас встречает красивая старинная церковь, дальше - мемориал, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, мраморная стела. Это добрые дела рук бориловских фермеров. Помогали они раньше школе и детскому саду, пока те в рамках так называемой оптимизации не закрыли.

Фермеры показывают нам знаковые места родного села, рассказывают о памятнике с экскурсом в историю, говорят о боях, которые шли близ Борилово в войну. К нам подходят местные жители.

- Красивая стела! - говорим мы.

- Это она еще не готова, вот доведут работу до конца наши фермеры, состоится праздничное открытие, тогда будет красота, - говорит Валентина Леонова, заведующая местным клубом.

Гранитную стелу решили установить в память о бориловцах, которые отдали свои жизни, защищая Родину в Великой Отечественной войне. Оборудование мемориала, по планам скоро завершат, и в Болховском районе появится еще одно место, рассказывающее молодому поколению о подвиге земляков, предков.

К беседе подключается библиотекарь Антонина Пьянова:

- Виктор Иванович и Владимир Иванович много делают для людей. Мы же все земляки, все бориловские. То сено привезут, то семена оставшиеся отдадут. Не говоря уже о том, что с их помощью нам всем миром удалось восстановить старый храм. Болеют они душой за людей, за родное село. Порой от властей местных не допросишься ведра краски на ремонт клуба или техники зимой дорогу почистить. А тут и просить ничего не нужно. На таких людях русские деревни и держатся.

СЕЛО БУДЕТ ЖИТЬ

К сожалению, молодежи на селе сегодня остается все меньше. И хотя речь о возрождении русской деревни ведется, в том числе и в кабинетах столичных чиновников, практика показывает, что в этом направлении работу еще вести и вести, и должна она быть масштабной.

- Хотя мои дети с малых лет жили в деревне, приучены к труду, любят природу, но сами живут в столице. Пока молодые и энергичные, ищут способы реализоваться, открыть новые возможности. Хотя экологичные деревенские продукты: мясо, молоко, яйца - только подавай, - смеется Снурницын.

Его сын, Никита, как раз приехал погостить к отцу. О своем деревенском детстве, родителях и малой Родине он рассказывает с неподдельным теплом и интересом:

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- Я очень горжусь своим отцом, его делом. Он долго работал в Москве, добился высот, но его всегда тянуло сюда. Теперь он работает для души, для односельчан, его труд приносит пользу.

Тут же возникает вопрос:

- А Вас сюда не тянет?

- Тянет, и очень, - говорит Снурницын-младший. - Это родина нашего деда, преемственность корней, связь, любовь к родной земле - все это есть. Приезжаю сюда с огромным удовольствием, чтобы насладиться чистым воздухом, этими видами, привожу друзей из столицы - им в Борилово очень нравится. Да вам, наверное, и самим не хочется уезжать?

- Это верно подмечено! Никита, вот Вы, как сын фермера, как нынешний житель мегаполиса как думаете, есть ли у села, в том числе у Борилово, шанс стать местом притяжения именно для молодых людей?

- Знаете, мне приходится ездить по России, бываю в сельской местности разных регионов. И скажу следующее: деревню нужно возрождать и восстанавливать, у общества есть на это запрос. Внимание нужно уделить культурному наследию, создать точки привлечения любопытных соотечественников, развивать экологический туризм. Ведь даже у нас, в Болховском районе, москвичи покупают деревенские дома и приезжают сюда на лето. У жителей больших городов есть потребность в единении с природой, отдыхе от шумных мегаполисов. Думаю, если уделить этому достаточно внимания, народ потянется. А значит, появится работа и у местных жителей. Село будет жить, - говорит Никита.

О ВЕЧНОМ

Как известно, Болховская земля - край церквей. Чуть ли не самая старинная из них Николаевская церковь встречает гостей Борилово, возвышаясь на холме у реки Нугрь. Храм этот - сама история. Первые упоминания о церкви датируются еще 1905 годом.

Никольский храм - каменный, трехпрестольный, с главным престолом во имя святителя и чудотворца Николая. Говорят, что раньше он был самым большим во всем районе. На своем веку ему пришлось немало пережить: есть в книге отечественной истории и темные страницы, когда святость подобных мест ставилась под сомнение и всячески попиралась.

Николаевская церковь, к сожалению, не стала исключением. Неухоженная, наполовину разрушенная, ставшая на какое-то время ангаром для хранения зерна… Но времена меняются.

Восстановление церкви - это первое, за что бориловские фермеры решили взяться. Идея нашла большой отклик у местных жителей, общими силами удалось кое-что сделать.

Впрочем, «кое-что» - это скромно. Сегодня памятник архитектуры XIX века обрел новую жизнь. Конечно, реставрация еще продолжается, но уже сегодня в храме ведутся службы, горят свечи и вновь поселилась благодать, которую кожей ощутит каждый верующий человек.

По планам в ближайшее время это место еще больше преобразится. Уже сейчас в Карелии умельцы изготавливают из дерева часовню, а на территории бориловского КФХ ждут своего часа бетонные колодцы. Благотворители хотят восстановить источник и оборудовать купель. Осталось только дождаться подходящих погодных условий, чтобы начать работы на крутом склоне. Возможно, уже на грядущий праздник Крещения православные смогут соблюсти все каноны и окунуться в воды Нугря…

- Был у меня друг, Михаил Струков, - вдруг начинает рассказ Виктор Иванович. - Сам москвич, в Борилово никогда не был. И вот однажды я сказал ему: «Миша, Никольской церкви нужно паникадило». Стоит, конечно, оно немало. И вот, представляете, он без лишних вопросов оплатил покупку. По сути, для людей, которых не знает, для земли, на которой никогда не был. А спустя несколько месяцев он погиб.

В храме светло, чисто, спокойно. На сводах под куполом - старинные фрески, горят свечи у иконы Николая Чудотворца, золотом отливает в заглядывающих солнечных лучах паникадило…

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Такой Никольская церковь была до реставрации, и так она выглядит сейчас.

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В скором времени у церкви на реке Нугрь будет восстановлен источник и появится купель.

Уважаемые жители Болховского района, дорогие земляки!

В июле мы с вами отмечаем два знаменательных праздника: День города Болхова и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в нынешнем году 76-ю. Для каждого, кто живет и трудится на болховской земле, для ее блага, это важные даты.

Славный своей историей и богатый традициями. Болховский край может по праву гордиться своими жителями. Наши предки стойко перенесли все потрясения, проявили героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны. Тысячи уроженцев нашей малой Родины пали в боях за страну, отважно сражаясь на фронтах войны. А в оккупированных врагом населенных пунктах местные жители сохраняли отвагу и стойкость духа.

Сегодня же мы помним и чтим память предков, сложивших головы за наше мирное будущее. Бережно относимся к земле, на которой трудимся, уважаем и сохраняем традиции, чтим наследие.

Всем, чья жизнь и судьба неразрывно связана с Болховским районом, в праздничный день желаем мирного неба над головой, тепла домашнего очага, благополучия и здоровья вам и вашим близким. Пусть дома будут полной чашей, трудовое поприще приносит достаток и развитие, а рядом всегда будут любимые люди.

С уважением,

Владимир Иванович Шашков,

Виктор Иванович Снурницын,

ООО «БОРИЛОВСКОЕ

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

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