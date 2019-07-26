Соборовское поле: здесь решился исход войны

Ольга СУПОНЕВА

Стратегически важный, переломный момент для всей Великой Отечественной войны, полтора месяца, которые изменили ход событий и развернули эшелон советских войск по направлению к Победе. Об орловско-курской дуге знает каждый школьник и по сей день спорят историки. У всех на слуху ярые сражения под Прохоровкой, но многие краеведы и ученые считают, что незаслуженно забыты бои на Соборовском поле. А ведь здесь, на границе Орловской и Курской областей, близ небольшой деревеньки Соборовка Троснянского района, в 1943 году Красная Армия совершила практически невозможное.

«ЦИТАДЕЛЬ» и «КУТУЗОВ»

Соборовское поле находится на границе Курской и Орловской областей, захватывая Троснянский и Глазуновский районы Орловщины и частично курский Поныровский. Сегодня крае-веды все активнее говорят о том, что ожесточенная битва здесь была незаслуженно забыта, героическую ее историю затмили события Курской дуги. А ведь это место стало точкой главного удара наступательной операции «Цитадель» вермахта. Она включает оборонительные действия Красной Армии на северном фасе Курской дуги в ответ на наступательную операцию фашистских сил «Цитадель» (5 июля - 12 июля 1943 года) и действия Красной Армии в рамках Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (12 июля - 18 августа 1943 года).

Сотни тысяч людей с обеих сторон (историки называют цифры от полумиллиона до 700 тысяч человек) в крошечном квадрате размером 10 на 10 километров, танки, авиация, артиллерия… Соборовское поле превратилось в настоящий кровавый котел. Ранее примеров такой плотности сил в истории операций Великой Отечественной войны не было.

Советские воины показали здесь невиданные мужество и героизм. Под ревом самолетов, гулом рвущихся снарядов и скрежетом танковых гусениц солдаты Красной Армии сломили противника, ни много ни мало изменив ход истории.

До наших дней дошли задокументированные воспоминания о тех событиях. Даже командиры вермахта восхищались стойкостью и непоколебимым мужеством советских солдат: «Это был очень ожесточенный бой. Большевики, замаскировавшись на полях зерновых, дрались упорно и ожесточенно, коварно и вероломно. Уничтожить их можно было лишь в ближнем бою», - говорил командир 6-й пехотной дивизии вермахта генерал Гроссман.

Описание подвигов советских солдат на Соборовском поле занимает сотни страниц исторических томов. 33 человека по итогам боев удостоены звания «Герой Советского Союза». В том же 1943 году на поле поставили небольшой обелиск с фамилиями этих отважных людей… Спустя более чем полвека было решено навсегда увековечить память о тех июльских днях, рассказать ныне живущим поколениям героическую историю Соборовки.

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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Несколько лет назад федеральный центр принял решение выделить средства на строительство масштабного мемориала, который по своему размаху не должен был уступать Прохоровскому полю. Однако к воплощению так и не приступили. Тогда троснянцы решили: будем возводить памятник своими силами. Собрались всем миром, нашли спонсоров, разработали и утвердили проект памятного знака.

- Сперва состоялись общественные слушания: каждый житель должен был высказать мнение по поводу расположения мемориала. В итоге решили, что увековечить память погибших нужно в самом эпицентре сражения, близ деревни Соборовка, - говорит глава Троснянского района Орловской области Александр Насонов.

Пусть мемориал и не получил того размаха, о котором изначально шла речь, но главная миссия выполнена: имена героев увековечены, о подвиге советских солдат теперь не забудут новые поколения. Здесь - разломанная подкова как символ разбитого войной простого человеческого счастья да колокол, что вечно звонит по погибшим. Вся композиция объединена единым архитектурным ансамблем.

- Открытие мемориала - первый шаг на пути к созданию в Соборовском поле целого памятного комплекса. Сейчас здесь строится дорога с асфальтовым покрытием, в скором времени работа будет завершена. Уже сегодня сюда потянулся народ, - рассказывает Александр Иванович.

Торжественное и масштабное открытие мемориала совпало с празднованием Дня Троснянского района. Свой день рождения он отмечает вместе с датой освобождения от немецко-фашистских захватчиков, что символично. Ведь не так давно поселку Тросна было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести» за мужество и героизм местных жителей, проявленные в борьбе с вражескими силами.

- Прошли десятилетия, но живет память о героизме, подвиге генералов и простых солдат, воинов, для которых стоять насмерть, грудью защищая свою Родину, было не просто приказом, но и делом чести и долга. Для своих детей и внуков, для будущих поколений мы храним ее так, как умеем: в фильмах и книгах, мемуарах ветеранов, скромных обелисках и крупных мемориалах. Открытие одного из них в знаковом, но незаслуженно забытом месте яростных боев - важное событие не только для жителей Орловщины. Мы все должны вечно помнить тех людей, благодаря которым ходим по земле, - делится впечатлениями об открытии мемориала на Соборовском поле Олег Карпиков, меценат, депутат орловского городского Совета народных депутатов.

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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Орловская земля пропитана кровью, пролитой в военное время. К сожалению, не все братские могилы, памятники и комплексы находятся сегодня в том состоянии, которого заслуживают. Какие-то захоронения и памятные места попросту не состоят на балансе, за какими-то некому ухаживать по причине вымирания сел и деревень. Но сегодня тенденция возрождения к жизни знаковых мест Великой Отечественной войны имеет место быть.

- Мы обязаны рассказывать нашим детям правдивую историю войны, ведь сегодня так часто искажаются реальные факты. Задача была бы сложной без людей, которые помогают с этой миссией. В Троснянском районе такие есть. Могу сказать, что немалую работу в этом направлении вели и ведут наш земляк Владимир Григорьевич Карпиков и его сын Олег Владимирович Карпиков, - делится глава района.