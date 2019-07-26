«Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайском городском округе Подмосковья

За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ. Благодаря инвестиционному проекту повышена надёжность и эффективность теплоснабжения и обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2 900 зданий и сооружений. Более 700 из них – многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.

Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

«Мы предприняли значительные усилия для реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Можайского района. Государственно-частное партнерство Правительства региона и «Ростелекома» позволило качественно преобразовать ЖКХ округа и обеспечить его жителей бесперебойной подачей тепла и горячей воды. Уверен, что этот опыт поможет нам в реализации множества других социально значимых проектов в сфере ЖКХ с привлечением инвесторов».

Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности котельного оборудования. Это позволяет дистанционно контролировать состояние объектов теплоснабжения, управлять ими и передавать данные о потреблении энергоресурсов в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья (ЕИАС ЖКХ).

Дмитрий Ким, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В проекте мы использовали современное российское оборудование в полном соответствии парадигме импортозамещения. Теперь муниципалитет может не только более эффективно контролировать работу теплосети, но и повышать качество услуг ЖКХ, сократив при этом расходы. «Ростелеком» будет рад продолжить сотрудничество с Правительством Московской области и принять участие в реализации других социально значимых проектов, полезных для жителей Подмосковья».

Следующим этапом сотрудничества станет создание «Ростелекомом» автоматизированных рабочих мест диспетчеров эксплуатирующей организации. Это позволит существенно сократить влияние человеческого фактора и обеспечить эффективный контроль над теплосетью.

Система ЕИАС ЖКХ – это многофункциональный инструмент, позволяющий анализировать информацию обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис собирает актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном удобном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.

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