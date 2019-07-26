Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*

Данная публично-правовая компания создана Российской Федерацией в 2017 году в целях реализации жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав участников строительства.

Деятельность Фонда регулируется Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29.07.2017 № 218-ФЗ.

Основными функциями и полномочиями Фонда являются:

1) формирование компенсационного фонда за счет обязательных отчислений застройщиков;

2) учет поступивших обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд и взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти;

3) выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве;

5) финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства за счет средств компенсационного фонда.

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд составляет 1,2 % от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Средства компенсационного фонда со счета компенсационного фонда используются:

1) на выплату возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве.

2) на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и др.

Таким образом, в случае признания застройщика банкротом, дольщики имеют право выбрать 2 варианта компенсации: денежное возмещение, либо квартиру по договору в доме, который достроит другой застройщик.

Решение о варианте компенсации дольщиками принимается на общем собрании участников долевого строительства, которое организует конкурсный управляющий.

* МОО «Центр защиты прав потребителей» реализует грант Президента РФ и БЕСПЛАТНО оказывает юридическую и экспертную помощь ДОЛЬЩИКАМ и ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР в новостройках.

Тел. Центра: 8 (4862) 633-499.