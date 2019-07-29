Как Орел отметит День города

Как Орел отметит свой 453-й День рождения

Мы публикуем полную афишу праздничных мероприятия

В 2019-м году город Орел отмечает свой 453-й День рождения. Череда событий, приуроченных к этой дате, а также к 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, стартует уже на этой неделе. «КП» публикует полную афишу мероприятий.

1 августа

В 10.00 пройдет митинг Памяти в Советском районе города. Местом для его проведения станет сквер Гуртьева. Собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне, поздравят ее Ветеранов.

В 12.00 в ресторане «Ривера» состоится прием Ветеранов.

В 17.00 в Железнодорожном районе состоится праздник, посвященный дню города.

В 12.00 у библиотеки им. Фета начнется праздник «Люблю тебя, мой славный город». Присутствующих ждет книжный бенефис, чтение произведений, посвященных Орлу. Детей ждет развлекательно-игровая программа, а взрослые смогут поучаствовать в благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Здесь же развернется выставка военной формы и оружия времен Великой Отечественной.

2 августа

В 10.00 митинг памяти пройдет в Заводском районе города, в сквере героев-комсомольцев.

В 15.00 пройдет традиционный праздник, посвященный семье «Созвездие любви». В сквере Семьи около Ленинского моста в десятый раз встретятся три поколения: ветераны супружеской жизни, молодожены и их дети. Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие. В шествии участие примут ветераны супружеской жизни и молодожены. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!». Новобрачных ожидают старорусские обряды. Свои подарки парам преподнесут и творческие коллективы, а также солисты Орловского городского центра культуры.

"Созвездие любви" - традиционный праздникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 17.00 Юношеская библиотека проведет в сквере Орловских партизан праздничную программу. Для гостей пройдут конкурсы, игры, фото-викторина, мастер-класс поделок. Для любителей поэзии и стихотворцев будет работать «свободный микрофон».

Также в 17.00 начнутся районные праздники, посвященные дню города. Концернтная программа ждет горожан на следующих площадках: Городской парк культуры и отдыха, площадка перед областным центром народного творчества.

В 18.00 орловцев приглашают на праздничную программу «Наш Орел — он самый лучший город на земле» на площади «Юность». В нее также войдут конкурсы – чтецов, рисунков на асфальте, а также шоу мыльных пузырей.

На площади Юности у фонтана праздничные мероприятия будут проходить в 19.00 с этого дня и до 5 августа.

В 20.00 на центральной площади для жителей и гостей облцентра выступит группа «RITMENS».

3 августа

Этот день орловцам предлагают начать спортивно.

Свое утро, с 10.00, жители города проведут вместе с российским боксером-профессионалом Эдуардом Трояновским, бобслеисткой Людмилой Удобкиной и четырехкратной чемпионкой Европы и мира по спортивной акробатике Оксаной Яценко. Чемпионы покажут упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, и раскроют секреты своего успеха. Настроение во время зарядки будут поддерживать чирлидеры от спортивно-танцевального коллектива «Грейс».

После выступлений звезд спорта орловцы смогут остаться на разминку, которую проведет профессиональный тренер «Фитнес Максимум», и поучаствовать в спортивных конкурсах.

В 11.00 день спорта продолжится. В это время начнется открытый легкоатлетический пробег, посвященный Дню города. Он пройдет от площади Ленина и по улицам города: Максима Горького, Красноармейской и Салтыкова-Щедрина.

В 12.30 стартует открытая велосипедная гонка-критериум. Ее маршрут также пройдет от площади Ленина и по улицам города: Максима Горького, Красноармейской и Салтыкова-Щедрина.

Спортивные события сменятся культурными. В 17.00 на площади Ленина начнется показ спектакля «Муха-цокотуха» областного театра кукол.

В это же время, в 17.00, на площадке у гостиницы «Салют» пройдет концертная программа «Музыкальный вернисаж».

В 18.00 площадь Ленина превратится в площадку для проведения интерактивной шоу-программы для детей: приводите своих малышей и ребят постарше, будет весело.

4 августа

Площадка перед кинотеатром «Победа» на улице Ленина в 14.00 превратится в место проведения косплей-фестиваля. Здесь соберутся «герои анимэ». Также пройдет показ анимационного фильма в этом жанре.

В 15.00 на центральной площади начнется турнир по боксу, посвященный Дню города.

В 16.00 площадка у гостиницы «Салют» станет местом проведения фестиваля уличной культуры StreetJam.

В 20.00 на площади Ленина выступление начнет группа «Раскаленный город».

5 августа

Конечно, центральным праздничным днем станет 5 августа, которое в этом году выпало на понедельник.

В 10.00 утра по сложившейся традиции в сквере танкистов пройдет торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков на площади Мира, 5. Состоится здесь митинг Памяти, возложение цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Баграмяну.

В праздничные дни не забудут о ветеранахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 10.00 на территории у Горпарка начнет свою работу выставка-ярмарка традиционных и современных ремесел, где изделия ручной работы представят мастера и умельцы.

В 12.00 в театре Тургенева пройдет Торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 76-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 453-й годовщины основания города Орла «Война и мир глазами детей».

В 12.00 в Детском парке у сухого фонтана проведет ряд мероприятий библиотека Крылова, рассчитаны они будут на детей разных возрастов, как уверяют организаторы.

В 14.00 на улице Ленина (у библиотеки Крылова) взрослых и детей ждут на литературно-краеведческой мозаике. Выставка-кроссворд, эрудит-площадка, поэзия и музыка, квест и свободный микрофон подготовлены для гостей. А младших из них ждет пешеходная экскурсия по центральной улице.

В 15.00 в областной филармонии начнется концерт «Эти улицы помнят войну, эти улицы помнят героев».

В 16.40 орловцев ждет еще одна концертная программа под названием «Споёмте, друзья!». Губернаторский хор «Лик» выступит под открытым небом – у здания филармонии на улице Ленина.

В 17.00 начнется гала-концерт «Салют тебе, Орел!» на площади Ленина.

В 18.00 на площадке перед ГПКиО стартует фестиваль единоборств.

В это же время концерт пройдет в Северном районе города. Его жители соберутся в 18.00 у КДЦ «Металлург».

В 20.40 на главной площади города праздничная программа продолжится выступлением группы «Братья Гримм», которая исполнит свои лучшие хиты.

В 22.00 в небо над городом взмоет фейерверк. Местом его запуска, по традиции, станет площадка у стелы, где сливаются Ока и Орлик.

В 22.15 концертную программу продолжит группа «Разные».

Время, дата и место проведения мероприятий может измениться.