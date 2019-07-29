Как Орел отметит День города
Как Орел отметит свой 453-й День рождения
Мы публикуем полную афишу праздничных мероприятия
В 2019-м году город Орел отмечает свой 453-й День рождения. Череда событий, приуроченных к этой дате, а также к 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, стартует уже на этой неделе. «КП» публикует полную афишу мероприятий.
1 августа
В 10.00 пройдет митинг Памяти в Советском районе города. Местом для его проведения станет сквер Гуртьева. Собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне, поздравят ее Ветеранов.
В 12.00 в ресторане «Ривера» состоится прием Ветеранов.
В 17.00 в Железнодорожном районе состоится праздник, посвященный дню города.
В 12.00 у библиотеки им. Фета начнется праздник «Люблю тебя, мой славный город». Присутствующих ждет книжный бенефис, чтение произведений, посвященных Орлу. Детей ждет развлекательно-игровая программа, а взрослые смогут поучаствовать в благотворительной акции «Дарите книги с любовью». Здесь же развернется выставка военной формы и оружия времен Великой Отечественной.
2 августа
В 10.00 митинг памяти пройдет в Заводском районе города, в сквере героев-комсомольцев.
В 15.00 пройдет традиционный праздник, посвященный семье «Созвездие любви». В сквере Семьи около Ленинского моста в десятый раз встретятся три поколения: ветераны супружеской жизни, молодожены и их дети. Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие. В шествии участие примут ветераны супружеской жизни и молодожены. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!». Новобрачных ожидают старорусские обряды. Свои подарки парам преподнесут и творческие коллективы, а также солисты Орловского городского центра культуры.
"Созвездие любви" - традиционный праздникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В 17.00 Юношеская библиотека проведет в сквере Орловских партизан праздничную программу. Для гостей пройдут конкурсы, игры, фото-викторина, мастер-класс поделок. Для любителей поэзии и стихотворцев будет работать «свободный микрофон».
Также в 17.00 начнутся районные праздники, посвященные дню города. Концернтная программа ждет горожан на следующих площадках: Городской парк культуры и отдыха, площадка перед областным центром народного творчества.
В 18.00 орловцев приглашают на праздничную программу «Наш Орел — он самый лучший город на земле» на площади «Юность». В нее также войдут конкурсы – чтецов, рисунков на асфальте, а также шоу мыльных пузырей.
На площади Юности у фонтана праздничные мероприятия будут проходить в 19.00 с этого дня и до 5 августа.
В 20.00 на центральной площади для жителей и гостей облцентра выступит группа «RITMENS».
3 августа
Этот день орловцам предлагают начать спортивно.
Свое утро, с 10.00, жители города проведут вместе с российским боксером-профессионалом Эдуардом Трояновским, бобслеисткой Людмилой Удобкиной и четырехкратной чемпионкой Европы и мира по спортивной акробатике Оксаной Яценко. Чемпионы покажут упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, и раскроют секреты своего успеха. Настроение во время зарядки будут поддерживать чирлидеры от спортивно-танцевального коллектива «Грейс».
После выступлений звезд спорта орловцы смогут остаться на разминку, которую проведет профессиональный тренер «Фитнес Максимум», и поучаствовать в спортивных конкурсах.
В 11.00 день спорта продолжится. В это время начнется открытый легкоатлетический пробег, посвященный Дню города. Он пройдет от площади Ленина и по улицам города: Максима Горького, Красноармейской и Салтыкова-Щедрина.
В 12.30 стартует открытая велосипедная гонка-критериум. Ее маршрут также пройдет от площади Ленина и по улицам города: Максима Горького, Красноармейской и Салтыкова-Щедрина.
Спортивные события сменятся культурными. В 17.00 на площади Ленина начнется показ спектакля «Муха-цокотуха» областного театра кукол.
В это же время, в 17.00, на площадке у гостиницы «Салют» пройдет концертная программа «Музыкальный вернисаж».
В 18.00 площадь Ленина превратится в площадку для проведения интерактивной шоу-программы для детей: приводите своих малышей и ребят постарше, будет весело.
4 августа
Площадка перед кинотеатром «Победа» на улице Ленина в 14.00 превратится в место проведения косплей-фестиваля. Здесь соберутся «герои анимэ». Также пройдет показ анимационного фильма в этом жанре.
В 15.00 на центральной площади начнется турнир по боксу, посвященный Дню города.
В 16.00 площадка у гостиницы «Салют» станет местом проведения фестиваля уличной культуры StreetJam.
В 20.00 на площади Ленина выступление начнет группа «Раскаленный город».
5 августа
Конечно, центральным праздничным днем станет 5 августа, которое в этом году выпало на понедельник.
В 10.00 утра по сложившейся традиции в сквере танкистов пройдет торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков на площади Мира, 5. Состоится здесь митинг Памяти, возложение цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Баграмяну.
В праздничные дни не забудут о ветеранахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В 10.00 на территории у Горпарка начнет свою работу выставка-ярмарка традиционных и современных ремесел, где изделия ручной работы представят мастера и умельцы.
В 12.00 в театре Тургенева пройдет Торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 76-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 453-й годовщины основания города Орла «Война и мир глазами детей».
В 12.00 в Детском парке у сухого фонтана проведет ряд мероприятий библиотека Крылова, рассчитаны они будут на детей разных возрастов, как уверяют организаторы.
В 14.00 на улице Ленина (у библиотеки Крылова) взрослых и детей ждут на литературно-краеведческой мозаике. Выставка-кроссворд, эрудит-площадка, поэзия и музыка, квест и свободный микрофон подготовлены для гостей. А младших из них ждет пешеходная экскурсия по центральной улице.
В 15.00 в областной филармонии начнется концерт «Эти улицы помнят войну, эти улицы помнят героев».
В 16.40 орловцев ждет еще одна концертная программа под названием «Споёмте, друзья!». Губернаторский хор «Лик» выступит под открытым небом – у здания филармонии на улице Ленина.
В 17.00 начнется гала-концерт «Салют тебе, Орел!» на площади Ленина.
В 18.00 на площадке перед ГПКиО стартует фестиваль единоборств.
В это же время концерт пройдет в Северном районе города. Его жители соберутся в 18.00 у КДЦ «Металлург».
В 20.40 на главной площади города праздничная программа продолжится выступлением группы «Братья Гримм», которая исполнит свои лучшие хиты.
В 22.00 в небо над городом взмоет фейерверк. Местом его запуска, по традиции, станет площадка у стелы, где сливаются Ока и Орлик.
В 22.15 концертную программу продолжит группа «Разные».
Время, дата и место проведения мероприятий может измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU