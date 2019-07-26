Владимир Григорьевич Карпиков: жить и трудиться на общее благо

По традиции на праздник в середине лета собираются все местные жители. В этом году торжественное событие состоялось 20-го числа, в парке районного центра было многолюдно. Родители и дети, первые лица Тросны и Орла, рабочие и депутаты, ветераны, а также те, кто свою жизнь посвятил труду на благо района и его жителей, вкладывая в свою деятельность не только время и старания, но и душу. Одним из таких людей без преувеличения можно назвать Владимира Григорьевича Карпикова.

РОДОМ ИЗ ОРЛОВСКОЙ ГЛУБИНКИ

Владимир Карпиков - выходец из орловской глубинки. Тут проходило его детство, его становление и как человека, и как ученого. В тяжелые послевоенные годы мальчик по имени Володя не пасовал перед трудностями, всегда был чем-то занят и очень любопытен. И хотя семья жила не богато, испытав все лишения того времени, Владимир усвоил, что главные ценности в жизни - духовные. Возможно, это осознание во многом и определило его дальнейший жизненный путь.

Так, еще будучи подростком-семиклассником, он стал читать своим сверстникам лекции, да так увлекательно, что отклик находил даже у взрослой аудитории. Парень в своем юном возрасте умело держал внимание аудитории, демонстрируя острый и живой ум, легко находил общий язык с людьми. Со временем детские увлечения и пристрастия перешли во взрослую жизнь, став делом жизни.

Все, кто когда-либо бывал на лекциях Владимира Григорьевича, подтвердят: это природный талант, от Бога. Он одинаково находил общий язык как с молодежью, так и со взрослыми и вел большую социальную работу еще со времен СССР, затрагивая такие темы, о которых в то время порой боялись говорить вслух.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Владимир Григорьевич всегда был человеком активным, развивался не только на профессиональном поприще, но и вел большую работу в Троснянском районе с его населением. Будучи секретарем комсомольской организации в Октябрьской школе, а затем и в районе, Владимир много общался с совершенно разными людьми: взрослыми и молодыми, образованными и крестьянами. Общий язык он находил со всеми, мог достучаться до умов и сердец, мог повести за собой.

Одним из первых в советское время Владимир Григорьевич заговорил на темы, которые в те времена было принято обсуждать шепотом и краснея: любовь, секс, гармония души и тела. Так, на базе Орловского государственного педагогического института (ныне ОГУ им. Тургенева. - Авт.) были созданы клубы для молодежи: «Молодая семья», «Отцовства и материнства», «Жди меня, и я вернусь» (для девушек, которым предстояло дожидаться молодых людей из армии).

Клубы пользовались невероятной популярностью. Молодежи нужно было общение и понимание. Юноши и девушки перестали стесняться задавать вопросы, на которые раньше боялись узнать ответ даже у своих родителей. Здесь и читал лекции Карпиков: он не боялся поднимать откровенные темы, рассказывать об основах семейной жизни, половой грамотности, вести открытый разговор, помогающий создать духовную близость между партнерами. Ведь здоровые взаимоотношения равно крепкая и счастливая семья.

Наряду с социальной работой, работой с молодежью немалое внимание Владимир Григорьевич уделял и патриотическому воспитанию молодых умов. В Троснянском районе Карпикова знает каждый. И такая серьезная работа, конечно, была не даром.

Торжественных поводов в этот день было много.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Празднование годовщины освобождения от врага и день рождения Троснянского района в этом году выдались особенно торжественным: нашлось много радостных поводов. Это и открытие военного мемориала в местах ожесточенных боев близ деревни Соборовка, и новой аллеи в районном центре, и поздравление троснянцев, чьи заслуги перед районом и Орловщиной в целом достойны поощрения.

В центральном парке прошла торжественная церемония награждения жителей муниципального образования Благодарностями губернатора, юбилейными медалями «200 лет И. С. Тургеневу», наградами Орловского областного Совета народных депутатов, главы Троснянского района. Поощрили родителей, чьи дети достигли успехов в учебе и общественной деятельности, рабочих, сотрудников различных организаций, отличившихся на службе. А одному из гостей было присвоено звание почетного гражданина Троснянского района.

Сегодня Владимир Григорьевич уже в золотом возрасте, но держится молодцом. Вот и на празднике с достоинством поднялся на сцену по приятному поводу. Ведь решением районного совета депутатов именно ему присвоено звание Почетного гражданина.

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Конечно, это далеко не первое (и мы уверены, не последнее!) достижение в копилке регалий Карпикова. Высокие гости на сцене от всего сердца поздравили Владимира Григорьевича, но самое лучшее поздравление - это аплодисменты и поздравления земляков-троснянцев, а также родных Владимира Карпикова.

- Работа Владимира Григорьевича на благо района поистине велика. Можно сказать, что он всю жизнь посвятил людям и благу земляков. В этом действительно талант: уметь достучаться до людских сердец и умов, болеть душой за своих земляков. Без официоза и пафоса хочется сказать, что вклад его в развитие нашего района поистине велик. И присвоение звания почетного гражданина Троснянского района - это малое, что могли сделать земляки в благодарность этому удивительному человеку, - поделился Александр Насонов, глава Троснянского района.

Ольга СУПОНЕВА.

ЗНАЙ!

Владимир Григорьевич Карпиков - заслуженный деятель культуры Российской Федерации, академик трех академий наук, почетный профессор психологии и педагогики, декан и лектор Народного университета при обществе «Знание», доцент кафедры педагогики ОГУ имени Тургенева, автор более ста научных работ и статей - вот лишь небольшая часть званий и регалий Владимира Григорьевича Карпикова.В педагогическом сообществе региона о нем действительно ходят легенды. Новички равняются на его опыт, в научных работах ссылаются на исследования ученого. Знают Карпикова и за пределами региона. В деле изучения российской семьи он непререкаемый авторитет, его работы разобраны на цитаты.