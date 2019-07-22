Случайность или диверсия?

Работники предприятия уверены, что это не случайность, ведь все произошло накануне приезда иногородней делегации

Процесс реализации «мусорной реформы», как прозвали в народе новую схему обращения с отходами в нашей стране, продвигается уже больше полугода. Как и ожидалось, за один день и дружно всем ее участникам стать на рельсы не удалось: то рядовые граждане не удовлетворены качеством уборки, то субъекты региональной схемы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами – прим.) не могут найти общий язык, то халтурят перевозчики. Однако подобно тому, как ремонт в доме не обходится без пыли и неудобств, гладко не проходят и серьезные реформы.

В Орловской области процесс перехода к новой форме обращения с отходами стал особенно болезненным. Споры и разбирательства, вплоть до судебных, недовольство жителей, смена руководства регионального оператора, то и дело появляющиеся в сети фото и видеофакты о недобросовестной работе участников схемы. Даже представители всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» окрестили один из своих сюжетов об Орловщине не иначе как «Мусорные войны». И, похоже, войны эти продолжаются.

Так, в конце минувшей недели, а именно в пятницу 12 июля, на площадке временного хранения отходов мусороперерабатывающего предприятия «ЭкоСити» вспыхнул пожар. Сотрудники предприятия оперативно среагировали на ЧП, на место прибыли пожарные, полиция, пламя удалось быстро локализовать и ликвидировать. При этом есть в этом, казалось бы, рядовом происшествии ряд необычных деталей. И главная из них следующая: утром следующего дня на завод должна была прибыть независимая иногородняя делегация, а на месте случившегося находились посторонние люди.

- Когда вспыхнуло пламя, сотрудники ясно увидели поднимающийся в небо квадрокоптер, - рассказал Юрий Парахин, генеральный директор АО «ЭкоСити». – Также рядом с загоревшейся площадкой находился автомобиль. Когда наши сотрудники стали тушить пламя, посторонние люди, находившиеся на территории, оперативно покинули машину, лишь водитель остался внутри. Автомобиль пытался уехать, но наш работник своей машиной заблокировал проезд. В результате произошло столкновение.

То, что рассказывает Юрий Алексеевич, больше похоже на боевик с плохо продуманным сюжетом. В скором времени к месту ЧП приехали правоохранители и сотрудники Госавтоинспекции. Был составлен протокол, зарегистрирован в установленной форме факт ДТП.

При этом пообщаться и работникам завода, и полицейским довелось с водителем того самого таинственного автомобиля. Лицо мужчины, что подтверждают предоставленные видео с места ЧП, оказалось многим знакомо. Сам мужчина представился бывшим сотрудником другого предприятия, специализирующегося в Орловской области на работе с отходами.

- На вопрос о том, что делают несколько человек в темное время суток неподалеку от свалки, собеседник ответил: собирали грибы. При этом по его словам, других находившихся в машине людей он не знал – просто подвозил, - говорит Юрий Парахин.

Здесь надо пояснить, что площадка хранения отходов – это участок, выделенный для мусора, который ждет сортировка, переработка или же захоронение. Ранее на орловской свалке были зафиксированы факты тления отходов в самом ее теле, так как температура внутри слоев складировавшегося годами мусора достаточно высокая и могут происходить самовозгорания. Однако в случае с недавно сложенными бытовыми отходами, которые и размещаются на временной площадке, подобного произойти не может с точки зрения физики. Тем более в прохладную температуру и темное время суток.

В настоящее время какие-либо выводы в «ЭкоСити» не делают: причину пожара устанавливают эксперты, работают и правоохранители. В случае, если факт поджога подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что делегация, как и планировалось, посетила предприятие и его территорию со всеми площадками на следующий день. Кто знает, чем бы обернулся ночной пожар, если бы не оперативная работа сотрудников предприятия и спасателей? Это могли бы быть тонны горящего мусора, опасные выбросы вредных веществ в атмосферу, серьезный материальный ущерб и испорченная репутация. Так по чьей инициативе продолжаются в Орле «мусорные войны»?

Мы следим за развитием ситуации.

Ольга Супонева