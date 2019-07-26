Дети в опасности, работодатели-обманщики и чиновники: на что орловцы жалуются следователям

За полгода 2019-го орловцы обращались к следователям региона больше тысячи раз. Жители городов и деревень идут к правоохранителям со своими проблемами и бедами. Кто жалуется на затянувшееся расследование уголовных дел, кто на бездействие чиновников, а кто-то и просит помочь решить земельный спор с соседями или наказать работодателей-обманщиков. Принимают всех.

Вот и в профессиональный праздник – накануне 25 июля, правоохранители отметили День сотрудника органов следствия - у полковника юстиции Елены Коваленко был обычный рабочий день. Елена Александровна говорит, что отмечать некогда. У дверей приемной с утра народ. Женщины и мужчины, молодые и пожилые, с кипами бумаг орловцы приходят сюда, чтобы добиться правды. Корреспонденту «КП» Елена рассказала о своей работе, о том, с какими неурядицами приходиться бороться жителям региона, а также о том, как не перегореть, сталкиваясь ежедневно с массой проблем по сути посторонних людей.

Следователь по призванию – заезженный штамп из прессы и кино, но в случае с моей собеседницей история именно такая. Школьница Лена любила детективы про Шерлока Холмса и зачитывалась произведениями Агаты Кристи. Девочка хотела стать сыщиком с юных лет. Родители стремление ее поддержали, после школы был ведомственный вуз, затем долгие годы работы в прокуратуре. Сперва на Севере страны, потом в Орловской области. Елена дослужилась до полковника, несколько лет трудилась в должности прокурора Орловского района и вот уже пятый год она принимает обращения граждан в региональном управлении Следственного комитета.

- Сколько же человек в день к вам приходит? – задаю вопрос.

- По-разному, в среднем от 3-х до 7-ми. С некоторыми разговор выходит конструктивным и коротким, люди сразу приносят заявления по существу вопроса, а кому-то можно уделить и половину рабочего дня, - говорит Елена.

Елена Коваленко первой встречает орловцев, пришедших в СК со своими проблемами и бедамиФото: Личный архив

- Отличается ли специфика работы на Орловщине от Чукотки?

- Чукотский автономный округ очень большой. До отдаленных районов сотни километров, приходилось выезжать на место происшествия и на вездеходе, а в Орловской области все компактно, - отвечает Елена Александровна.

Женщина признается, что работа интересная, разноплановая и живая, ведь каждый день приходят новые люди, каждый со своей историей.

- Несмотря на большой опыт работы по юридической специальности, каждому сочувствуешь, стараешься помочь. Часто люди приходят с обращениями не по адресу: им бы в прокуратуру, трудовую инспекцию, полицию, в контролирующие органы. В этих случаях помогаю составить письменное обращение в тот орган, к чьей компетенции относится вопрос заявителя. Мне не сложно, а человек бережет свое время, не ходя из кабинета в кабинет по разным инстанциям, - рассказывает Елена.

- И сколько же заявителей приходят не по адресу? – задаю вопрос.

- Ну почему не по адресу. Принимаем мы в любом случае всех. Обращения не по вопросам деятельности Следственного комитета перенаправляем в другие инстанции по подведомственности и уведомляем об этом заявителя. Таких обращений примерно каждое четвертое. Это, в частности, вопросы соблюдения земельного, жилищного, трудового, налогового законодательства, содержания дорожной сети, расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок органами полиции и другие.

Стоит отметить, что орловцы не только приходят в СК. В управлении работают три горячие линии, есть интернет-приемная, пишут жители свои обращения и в социальны сетях. Все они регистрируются и рассматриваются.

- Конструктивный диалог с гражданами – одна из важнейших составных частей нашей работы, - отмечает собеседница.

- А что за горячие линии? – интересуюсь у Елены Александровны.

- Это телефон доверия, линия «ребенок в опасности», а также телефон, по которому предприниматели могут сообщить о давлении на бизнес.

Чтобы не быть голословной, Елена приводит пример. Недавно в следственное управление позвонила женщина. Она рассказала, что местные жители – муж с женой – находятся в состоянии алкогольного опьянения, при этом с ними рядом двое малолетних детей. Неравнодушная женщина распереживалась за малышей и сообщила об этом в СК. Дежурный следователь оперативно проинформировал об сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции. В скором времени по указанному адресу уже приехали стражи порядка, детей забрала к себе бабушка. Семья поставлена на профилактический учет.

- Наверное, частенько Вас благодарят? – спрашиваю я.

- Не так, чтобы часто. Люди в основном приходят с негативом. У каждого своя правда, многие считают, что именно следователи могут разобраться во всех их проблемах, жалуются на то, что долго расследуются уголовные дела и проводятся доследственные проверки, не соглашаются с решениями об отказе в возбуждении уголовного дела. Но посидим мы с таким человеком час, два, поговорим, подумаем, как можно ему помочь. И вот он уходит уже в другом настроении. Мы ни к кому спиной не поворачиваемся. И сейчас я говорю не только о своей работе. Руководитель управления Анатолий Щуров всем моим коллегам постоянно напоминает, что именно диалог с людьми – основа нашей работы сегодня, - делится Елена.

- Есть ли «профессиональный жалобщики», те, кто как на работу ходит к вам на прием? – интересуюсь у женщины.

- Без них никуда, но таких мало. Бывали случаи, когда один человек за полгода мог написать десятки обращений и жалоб, - отвечает моя собеседница. – И мы их все принимаем, рассматриваем, перенаправляем по компетенции, даем ответы, проводим проверки.

- Что же главное в вашей работе? – интересуюсь напоследок.

- Главное – это желание. Пока ты относишься к людям с желанием помочь, искренне сочувствуешь им, будет и результат, и чувство удовлетворения от своего труда, - говорит Елена Коваленко.