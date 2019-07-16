2019-07-16T10:26:28+03:00
Общество

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков
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В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

Теперь граждане могут оформить ряд финансовых услуг без посещения банка. На портале можно ознакомиться с доступными услугами и перейти на сайт банка для их получения. В будущем пользователи смогут получать предложенные услуги в режиме онлайн на самом портале. Сегодня через каталог портала можно открыть дебетовую карту «Тинькофф Банка», сберегательный счет в «Почта банке», кредитную карту «Совкомбанка», а также оформить кредит на покупку техники. В дальнейшем каталог пополнится более широким перечнем услуг.

Произошли обновления и в разделе «Для бизнеса». Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале. Использование данной экосистемы позволит в минимальные сроки запустить сервисы регистрации биометрии и удаленной идентификации клиентов банков.

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Также был структурирован контент портала. Теперь пользователи Единой биометрической системы будут видеть только ту информацию, которая актуальна для их задач. Более того, страницы для граждан теперь адаптируются в соответствии со статусом биометрии, который отражается на главном экране. Это позволяет пользователю быстро получить инструкцию по дальнейшим действиям.

Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения Единой биометрической системы: «Мы обновляем портал Единой биометрической системы, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечить нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Портал должен стать удобным путеводителем для граждан и бизнеса, предоставить все необходимые инструменты для работы с Единой биометрической системой. В дальнейшем мы планируем обновить личный кабинет кредитной организации и мобильное приложение для пользователей в соответствии с дизайн-системой, а также создать новые современные сервисы».

Единая биометрическая система в России начала работать с 30 июня 2018 года. Она является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня удаленную идентификацию можно пройти в 156 банках, расположенных в 450 городах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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