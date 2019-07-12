2019-07-12T11:23:36+03:00
Общество

Центр защиты прав потребителей разъясняет:

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

27 июня 2019 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве…». Документ направлен на совершенствование механизмов защиты прав участников долевого строительства.

Одной из ключевых поправок является формирование Единого реестра проблемных объектов - систематизированного перечня сведений о проблемных объектах.

При этом под последними понимаются многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ нарушены сроки завершения строительства, либо застройщик признан банкротом.

Единый реестр проблемных объектов формируется в электронной форме на основании сведений, поступающих в Единую информационную систему жилищного строительства, чьим оператором является ДОМ.РФ.

Он создан с целью выявления проблемных объектов долевого строительства в каждом регионе, чтобы в дальнейшем предотвратить появление новых обманутых дольщиков и максимально обезопасить покупку жилья на первичном рынке.

Сведения, содержащиеся в Едином реестре проблемных объектов, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте наш.дом.рф, а именно по следующему адресу: https://наш.дом.рф/Сервис/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов.

По состоянию на июль 2019 года в Орловской области имеется 5 проблемных домов: д. 83 по улице Панчука г. Орла, д. 11 по улице Раздольной г. Орла, д. 5 по улице Родзевича-Белевича г. Орла, д. 159 по улице Дружбы Народов г. Ливны, д. 46 по ул. Бурова г. Орла.

МОО «Центр защиты прав потребителей» в нашем регионе проводит БЕСПЛАТНУЮ работу с дольщиками, вложившими свои средства в строительство вышеуказанных и иных многоквартирных домов.

Телефон Центра: 633-499. Адрес: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 34, каб. 232.

____________________________________________ * МОО «Центр защиты прав потребителей» реализует социально значимый проект «ЮРИСТ И ЭКСПЕРТ: ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ», получивший поддержку гранта Президента РФ и предусматривающий оказание БЕСПЛАТНОЙ юридической и строительно-технической помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Новости 24
Небольшой дождь и переменная облачность ждут жителей Орла на выходных
Орловский губернатор прибавил 14 пунктов в медиарейтинге
Орловским медикам рассказали о «московском стандарте поликлиники»
Орловские депутаты соберутся внепланово, чтобы поставить точку в вопросе установки фонтана в сквера Ермолова
Орловца покалечили его же гости
Центр защиты прав потребителей разъясняет:
Сыр из будущего и кишечная палочка: тонны сомнительных молочных продуктов изъяты у орловского производителя
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Орловские пенсионеры показали спортивную подготовку
В Мценске юный пешеход оказался под колесами легковушки
Губернатор показал представителям Правительства Москвы орловские скверы
«Умные урны» будут использовать на выборах в Госдуму в Орле
В жилых домах на Посадских улицах в Орле отключат подачу газа
Орловчанка отравилась толкачиками
На Орловщине стартовало анкетирование среди молодых мам, желающих совмещать материнство с работой
В Орле пешеход оказался под колесами «Тойоты»
Еще два старинных дома в Орле сдадут в аренду за 1 рубль
На день жители Орла останутся без воды
Кража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомого
На орловской трассе водителю микроавтобуса стало плохо и он врезался во встречное авто
Орловский депутат вошел в список самых богатых депутатов и чиновников России
Полсотни орловцев не пустили за границу из-за долгов по коммуналке
В Орле стартовал цикл мероприятий ко Дням Москвы в Орловской области
В Мценске мотоциклист без прав покалечился в столкновении с легковушкой
Орловец попался на сбыте 600 бутылок контрафактного алкоголя
«Нива» въехала в припаркованный грузовик на трассе «Орел-Тамбов»