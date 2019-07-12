Центр защиты прав потребителей разъясняет:

27 июня 2019 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве…». Документ направлен на совершенствование механизмов защиты прав участников долевого строительства.

Одной из ключевых поправок является формирование Единого реестра проблемных объектов - систематизированного перечня сведений о проблемных объектах.

При этом под последними понимаются многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 (ШЕСТЬ) МЕСЯЦЕВ нарушены сроки завершения строительства, либо застройщик признан банкротом.

Единый реестр проблемных объектов формируется в электронной форме на основании сведений, поступающих в Единую информационную систему жилищного строительства, чьим оператором является ДОМ.РФ.

Он создан с целью выявления проблемных объектов долевого строительства в каждом регионе, чтобы в дальнейшем предотвратить появление новых обманутых дольщиков и максимально обезопасить покупку жилья на первичном рынке.

Сведения, содержащиеся в Едином реестре проблемных объектов, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте наш.дом.рф, а именно по следующему адресу: https://наш.дом.рф/Сервис/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов.

По состоянию на июль 2019 года в Орловской области имеется 5 проблемных домов: д. 83 по улице Панчука г. Орла, д. 11 по улице Раздольной г. Орла, д. 5 по улице Родзевича-Белевича г. Орла, д. 159 по улице Дружбы Народов г. Ливны, д. 46 по ул. Бурова г. Орла.

МОО «Центр защиты прав потребителей» в нашем регионе проводит БЕСПЛАТНУЮ работу с дольщиками, вложившими свои средства в строительство вышеуказанных и иных многоквартирных домов.

Телефон Центра: 633-499. Адрес: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 34, каб. 232.

____________________________________________ * МОО «Центр защиты прав потребителей» реализует социально значимый проект «ЮРИСТ И ЭКСПЕРТ: ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ», получивший поддержку гранта Президента РФ и предусматривающий оказание БЕСПЛАТНОЙ юридической и строительно-технической помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках.