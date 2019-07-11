Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Насколько выгодно и доступно получить в Вашем банке рефинансирование кредита юридическим лицам?

Кредит на рефинансирование имеющейся задолженности пользуется особой популярностью, так как для клиента это потенциальная возможность снизить издержки по обслуживанию долга. Банк «Открытие» предоставляет кредит на цели погашения ранее оформленных кредитов, на пополнение оборотных средств и инвестиции на срок до 10 лет. Возможно установить график погашения задолженности ежемесячно равными долями, аннуитентными платежами, либо на индивидуальной основе, например, по графику, учитывающему сезонность бизнеса. Стоит отметить, что в рамках рассмотрения вопроса о рефинансировании имеющейся задолженности банк представляет возможность дополнительного финансирования на цели развития бизнеса (пополнение оборотных средств, приобретение/ремонт/ модернизация основных средств). Кредит предоставляется под залог рефинансируемого имущества, также допускается наличие необеспеченной части кредита. В каждом конкретном случае Банк обязательно подберет оптимальную структуру сделки.

- Какие на сегодня самые выгодные условия для тех, кто планирует взять потребительский кредит?

- Сегодня рынок потребительского кредитования стабилен по размеру процентных ставок. И до конца 2019 года мы не увидим существенных изменений в этом направлении. Небольшое снижение ставок может происходить в основном за счет запуска банками различных маркетинговых акций. Мы запустили кредит наличными по ставке 9,9% годовых. Этот продукт интересен многим клиентам, поскольку позволяет сэкономить на процентных платежах банку. Причем, если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%. Кроме того, для клиентов, которые получают зарплату на карты нашего банка мы предлагаем ряд преимуществ. Все клиенты, получившие кредит в нашем банке, имеют возможность получить бесплатно дебетовую или кредитную карту с повышенным начислением бонусов, возможностью бесплатного снятия денежных средств в любом банкомате любого банка, бесплатного перечисления с карт и на карты сторонних банков, оплаты по реквизитам поставщикам услуг.

- Слышал, что в состав корпорации вошли страховые компании. Могу ли я получить услуги по страхованию жизни и имущества, придя в офис банка?

- С 1 января 2019 года в ФК «Открытие» вошла страховая компания ПАО "Россгострах", продукты которой Банк активно предлагает своим клиентам. Так, при комплексном размещении денежных средств во вклад и инвестиционное или накопительное страхование жизни, клиент получает повышенную процентную ставку по вкладу, возможность получить дополнительные доходы и финансовую защиту от компании "Росгосстрах", гарантированный налоговый вычет в размере 13% от государства. Комплексное размещение средств позволяет получить самую высокую доходность в регионе, так как с учетом надбавки ко вкладу, процентная ставка выше предлагаемой в рамках стандартных депозитов.

Также, партнерами банка являются Страховое акционерное общество «ВСК» и АО «АльфаСтрахование». В офисе Банка представлена широкая линейка коробочных продуктов, которые позволяют защитить свою жизнь и здоровье или жизнь и здоровье своих близких, также и имущество – недвижимость или автомобиль.

- Как пригласить к нам на фирму Вашего представителя (и какого именно?), чтобы он дал коллективу подробную консультацию по продуктам Вашего Банка, в том числе зарплатным проектам?

- Вы можете обратиться в любой из пяти офисов Банка в Орле и договориться о назначении встречи с коллективом предприятия. Или позвонить в приемную Орловского отделения банк «Открытие» по телефону 8 (4862) 76-34-18. В банке есть и отдельное подразделение по работе с Зарплатными проектами, которое может решать любой вопрос, начиная с проведения презентации перед сотрудниками, так и вопросы, возникающие в процессе сопровождения заключенного Зарплатного проекта.

- Планируется ли еще снизить ставки по ипотечным кредитам? Какое предложение сегодня самое выгодное?

- Изменение процентной ставки зависит от внешних факторов, в том числе от ключевой ставки ЦБ РФ, поведения рынка ипотечного кредитования. Прогнозы экспертов в 2019 году не однозначны: слишком много постоянно меняющихся внешних факторов. Если возникает вопрос, стоит ли брать ипотеку сегодня или подождать до следующего года – советую оформлять сейчас, так как в случае снижения ставок на рынке, всегда можно рефинансировать ипотеку под более низкую процентную ставку.

- Какие есть бонусы для владельцев карт банка «Открытие»?

- Как уже говорилось ранее, для владельцев карт нашего Банка существует ряд выгодных преимуществ. Прежде всего, это бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты, бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира, мгновенное пополнение с карт и на карты сторонних банков без комиссии; бесплатные платежи и переводы через мобильный банк или интернет-банк, возможность обменять валюту по льготному курсу и другие преимущества, о которых каждый клиент может узнать, посетив любой офис нашего банка. Для владельцев премиальных карт существуют дополнительные привилегии, такие как: персональное обслуживание, бесплатный доступ в бизнес-залы и трансфер в/из аэропорты, вокзалы, страхование выезжающих за границу с покрытием до 100 тысяч евро и другие.