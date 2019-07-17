2019-07-17T20:35:15+03:00
Происшествия

При пожаре в Орловской области погибли трое малышей

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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Пожар с трагическими последствиями разбушевался сегодня в жилом доме небольшого районного центра Орловской области - города Дмитровска. Спасти жизни троих малышей, находившихся в жилище в момент ЧП, не удалось.

Все случилось около четырех часов дня. В службу спасения позвонили очевидцы. На момент, когда пожарные прибыли, дом, принадлежащий многодетной семье, полыхал изнутри открытым пламенем. Из помещения спасатели вынесли тела троих детей - 2015, 2016 и 2018 года рождения.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- В тушении принимали участие 9 человек и 3 единицы техники. К месту пожара из Орла убыла оперативная группа по расследованию преступлений, связанных с пожарами, во главе с начальником Главного управления. Экспертам предстоит выяснить причину возгорания, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Выяснять все обстоятельства случившейся беды уже начали следователи.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

"КП" следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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