От любви до ненависти: орловчанка с детьми сбежала от мужа, устав терпеть побои

На днях в Орле вынесли приговор по резонансному делу, прогремевшему пару лет назад на всю страну. Тогда от домашнего насилия погибла 36-летняя орловчанка Яна Савчук. Женщина позвонила в полицию и умоляла защитить ее от разъяренного бойфренда, но в ответ услышала: «Нас не вызывайте. Как убьют, труп опишем». Через сорок минут девушка уже была мертва, бывший возлюбленный на смерть забил ее ногами.

Участковая Наталья Башкатова, оставившая Яну в беде, теперь отправится в колонию-поселение. Хладнокровный убийца Андрей Бочков получил 13 лет строгого режима. Но девушку уже не вернуть.

О домашнем насилии все еще не принято говорить. Зачастую оно превращается в обыденность и не получает живого отклика окружающих. Женщинам говорят: «не выноси сор из избы» или «бьет – значит любит». В результате они терпят побои и издевательства годами.

«Комсомолка» встретилась с орловчанкой, которая не понаслышке знает, что такое побои за закрытыми дверьми и страх за жизнь своих детей.

ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ

Когда мы ехали в Кризисный центр «Орловский», то с трудом представляли, что нас там ждет. Ведь рассказать о своем семейном несчастье - непростая задача. К тому же многие женщины после пережитого перестают доверять окружающим и замыкаются в себе. Но Даша согласилась поделиться с нами своей историей (имя изменено из этических соображений – ред.).

Все началось почти шесть лет назад. Тогда у Даши было все – любимый мужчина, маленький ребенок, дом. Но беда подкралась незаметно. Нелепое стечение обстоятельств, ссора с друзьями, нервный срыв и муж девушки решает свести счеты с жизнью.

- Мы даже попрощаться не успели…, - признается Дарья.

Сложно представить, что пришлось пережить ей тогда одной с ребенком на руках. Родители давно умерли, помощи ждать неоткуда. Она не растерялась, нашла работу и потихоньку начала приходить в себя.

ВСТРЕЧА НА АВТОМОЙКЕ

Через полгода Дарья случайно встретила бывшего одноклассника на улице. Он был не один, с приятелем. Они быстро обмолвились парой фраз и пошли каждый по своим делам. Только позже девушка узнала, что незнакомцу она сразу понравилась и он упросил друга устроить им еще одну встречу.

Через какое-то время парни приехали к Даше на автомойку, где в то время она работала, под предлогом, что однокласснику нужно помыть машину. Так и началось это роковое знакомство.

Как и во многих историях о насилии, дашин рассказ начался с конфетно-букетного периода. Виктор (имя изменено – ред.) старался покорить ее сердце вниманием и заботой, принял ее сына как родного. Тот даже начал называть его папой.

Даша влюбилась по-настоящему. Рядом с красивым статным парнем она почувствовала себя под защитой, думала, что теперь в ее жизни все наладится.

РЕВНИВЫЙ МУЖ

Девушка узнала о том, что любимый сидел за драку слишком поздноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Через несколько месяцев пара стала жить вместе. Даша с сыном переехали жить к Виктору и его маме. И только тогда она узнала, что любимый сидел за драку и причинение тяжкого вреда здоровью. Но парень отмахнулся, мол «полез мать защищать и случайно одного задел по голове, вот и получил срок». Не зарекайся, как говорится.

Но с судимостью Виктора нигде не брали на работу. Помаявшись, он забросил все надежды на удачу и взялся за бутылку. После этого и начались беды в молодой семье.

Дарья продолжала работать, но ее денег постоянно не хватало. Виктор забирал последнее и напивался, а стоило девушке его одернуть – та получала пощечину. Потом парень начал ее ревновать и обвинять в неверности. Сначала были просто словесные перебранки, затем легкие подзатыльники и, наконец, дело дошло до огромных гематом и ушибов.

Однажды Дарья не выдержала и уехала к дальним родственникам. Но Виктор нашел ее и там. Просил прощения, говорил, что больше никогда не поднимет на нее руку и уговаривал вернуться. И девушка простила.

ДОЛГОЖДАННАЯ ДОЧКА

На какое-то время Виктор бросил пить. Огромным счастьем для него стала новость о беременности Дарьи.

- Он очень хотел своего ребенка и именно девочку, - рассказывает Даша.

Лишь один раз за девять месяцев парень сорвался и устроил скандал, когда маленький сынишка разрисовал его фотоальбом. Но вскоре он одумался и взял себя в руки. Сам забирал жену с долгожданной дочкой из роддома, радовался тому, что стал папой.

Продержался после этого он еще два месяца. Затем попойки и скандалы возобновились с новой силой.

Доставалось и Дарье, и его родной матери. Не трогал Виктор только детей.

Но со временем раздражать его стал и старший ребенок, его не родной сын. По словам девушки, его бесило то, что он от другого мужчины, да еще и от самоубийцы.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ ТЕРПЕНИЯ

Пять лет Даша терпела унижения, побои, постоянные пьянки. Сначала прощала, потому что любила и думала, что когда муж найдет работу - образумится. А потом просто не знала, куда пойти с двумя маленькими детьми на руках.

Со временем мужа начал раздражать неродной ребенокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однажды ночью Виктор, как обычно с бутылкой, сидел на кухне. Неожиданно ему пришла в голову мысль починить зажигалку. Он взял паяльник, разбудил в два часа ночи сына и приказал ему помогать.

От шума проснулась маленькая дочка. Даша пошла ей за водой, но девочка побежала за ней, случайно задела стол и раскаленный паяльник упал на ноги отца. Корчась от боли, Виктор проклинал дочь, говорил «хоть бы ты сдохла», а потом встал и со всей силы ударил ее в солнечное сплетение.

- Я думала, что это конец. Моя малышка перестала дышать, вся посинела и обмякла. Я начала кричать, звать на помощь. Тогда он понял, что натворил, ударил рукой дочь по спине и она задышала. Виктор хотел ее обнять, но девочка испугалась его и начала прятаться. Это взбесило его еще больше и с криками: «Вас нужно добить», взялся за молоток, - рассказывает Дарья.

На утро Виктор не успокоился. Запретил сыну идти на занятия в школе, а сам пошел разбираться с классной руководительницей. После появления в таком виде, его, конечно, попросили покинуть учреждение и вызвали сотрудников ПДН.

Разъяренный мужчина, взбесился, когда увидел, что сын ослушался и идет в школу. Заволок его в дом и выбросил портфель с учебниками в окно. Дарья побежала их собирать, а когда вернулась, увидела, как ее мальчик лежит согнувшись на полу в кухне, а Виктор зверски бьет его ногами.

Девушка отпихнула мужа и со всей силы влепила ему пощечину. От неожиданности он остановился и ушел из дома. В этот момент пришли сотрудники ПДН, отправившие Дарью вместе с детьми в Кризисный центр.

В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ

В Центре для женщин и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, девушка уже два месяца. За это время синяки почти прошли, но как призналась нам Дарья, мужа она больше никогда не простит.

Дарью вместе с детьми отправили в Кризисный центрФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас все ее мысли о детях, о жилье и о начале нового учебного года.

- Сын перешел во второй класс. Нужно покупать вещи, школьную форму и так далее. Учится, кстати, он неплохо. По итоговым контрольным даже четверки получил. Только вот грамматика у него пока хромает, - поделилась с нами Даша.

Пока она была в Центре, на Виктора завели нескольких уголовных дел. Он вновь дебоширил, успел напасть на полицейского.

СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Дарье, как и другим мамам из Кризисного центра, не просто найти деньги на обновки для детей. Пока она не может работать из-за маленькой дочки. И хотя сотрудники центра всеми силами помогают каждой семье, лишней помощи никогда не бывает.

Как рассказали нам в Центре, здесь никогда не отказываются от игрушек, одежды, канцтоваров и предметов первой необходимости для женщин и детей. Вещи не обязательно должны быть новыми, главное – чистыми и не рваными.

Поэтому если у вас завалялись вещи на антресоли и вы хотите сделать доброе дело, можете смело подарить их в Кризисный центр.

ОФИЦИАЛЬНО

Кризисный центр «Орловский» работает в Орле с 2011 года. Здесь помогают женщинам и детям, оказавшимся в ситуации угрозы жизни и здоровью. С ними работают психологи, юристы, социальные работники.

Если вы оказались в беде, вы можете обратиться за помощью по круглосуточному номеру Центра 77-99-44.

Адрес Кризисного центра «Орловский»: Орел, ул. Планерная,35