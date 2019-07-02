2019-07-02T19:50:12+03:00
Происшествия

В Орле подполковник полиции крышевал организаторов игорного заведения

За сто тысяч рублей он обещал им помочь избежать уголовного дела
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской областиФото: СУ СК РФ по Орловской области
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В Орле подполковника полиции подозревают в покушении на мошенничество. Уголовное дело на «стража порядка» завели по такой статье УК завели после того, как всплыл весьма интересный факт: за сто тысяч рублей он обещал прикрыть организаторов подпольного казино и помочь уйти от ответственности перед законом.

Фото с места оперативных действий: СУ СК РФ по Орловской области

Фото с места оперативных действий: СУ СК РФ по Орловской области

Накрыли нечистого на руку коллегу сотрудники собственной безопасности регионального УМВД во взаимодействии с УФСБ. Все произошло сегодня, 2 июля, при передаче оставшейся части вознаграждения. По данным следствия, Сергей Леонов, который возглавляет отдел участковых и по делам несовершеннолетних в третьем городском отделе полиции получил от орловца в общей сложности 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- Следственными Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении подполковника полиции Сергея Леонова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник начальника СУ СК РФ по Орловской области.

В регуправлении МВД сообщили, что идет проверка.

-Врио начальника УМВД Андреем Токаревым назначено проведение служебной проверки по результатам которой сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейский задержан. Следователи выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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