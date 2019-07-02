2019-07-02T12:02:34+03:00
Происшествия

Выбросил в лесополосе: под Орлом таксист избил и ограбил пассажирку

Оказалось, водитель уже имел судимость
Ольга СУПОНЕВА
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На агрессивного таксиста завели уголовное делоНа агрессивного таксиста завели уголовное делоФото: Архив "КП"
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В Орловской области таксист избил и ограбил свою пассажирку, после чего оставил ее в лесополосе. Как оказалось, водитель раньше был судим.

Все случилось на днях на орловской трассе. 49-летняя женщина возвращалась в Ливенский район домой из областной столицы в ночное время. По ее словам, в какой-то момент у нее произошла словесная перепалка с мужчиной, после чего тот набросился на свою пассажирку с кулаками. После этого водитель забрал у женщины деньги, золотое обручальное кольцо, оставил ее в лесополосе у дороги и был таков.

Женщина заявила в полицию.

- Преступление было раскрыто по горячим следам. Полицейские установили автомобиль, на котором гражданка уехала из Орла, а также его владельца. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Орловского района, - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Таксиста задержали. Отнекиваться он не стал. Рассказал полицейским, что у него действительно произошел конфликт с пассажиркой, пояснив, что та была пьяна и вела себя неподобающе. Это и стало поводом для того, чтобы ударить ее и отнять деньги с кольцом.

Сейчас водитель задержан, уголовное дело следователи возбудили по статье «Разбой». Таксисту может грозить до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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