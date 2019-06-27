2019-06-27T12:00:03+03:00
Общество

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Светлана Волобуева вновь готова ответить на вопросы читателей. Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития банка в Орловской области, тенденциях рынка кредитования частных лиц, а также стратегии поддержки малого и среднего бизнеса.

С 27 июня по 7 июля ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

Справка КП

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания ПАО Страховая компания «Росгосстрах», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений). В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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