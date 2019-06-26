2019-06-26T13:13:45+03:00
Общество

В Орле заработал 4G-кинотеатр под открытым небом от Tele2

24 июня в центральном городском парке Орла мобильный оператор Tele2 запустил 4G-кинотеатр под открытым небом, который будет работать в нашем городе ежедневно с 10:00 до 22:00 до 7 июля включительно
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По будням все желающие смогут бесплатно посетить три киносеанса, а в пятницу и выходные посмотреть сразу четыре киноленты. Все фильмы будут транслироваться на высокой скорости 4G.

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Отличная техническая оснащенность, удобные места, стильное оформление, вкусные угощения от партнеров Tele2, особая атмосфера и абсолютная доступность делают эту площадку уникальной, выделяя ее на фоне других городских активностей.

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- Мир большими шагами идет к высокотехнологичному будущему. Высокоскоростной интернет - это уже привычная реальность, которая помогает каждому сделать жизнь более комфортной. Сеть LTE от Tele2 сегодня доступна большинству жителей Орловской области, и мы продолжим ее развитие. Наш кинотеатр под открытым небом – это демонстрация возможностей 4G и, конечно, подарок от Tele2 орловцам, чтобы зарядить их позитивными эмоциями - поделился директор орловского филиала Tele2 Андрей Морозов.

Открылся онлайн-кинотеатр показом новеллы «Счастье – это… Часть 2», созданной в соавторстве с абонентом Tele2 в рамках проекта Disney в России и СНГ.

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Всего в расписании Tele2 орловцам предложено более 40 фильмов, и каждый сможет найти ленту по настроению и личным предпочтениям. Здесь и новинки киноиндустрии, и уже проверенные временем фильмы. Для самых маленьких зрителей оператор сделал подборку мультфильмов.

Расписание сеансов и киноафишу можно посмотреть на сайте kino.tele2.ru, выбрав в меню свой город.

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Кроме того, ежедневно на площадке кинотеатра будет работать мобильный офис Tele2, в котором клиенты смогут получить консультацию, приобрести SIM-карту оператора или настроить свой смартфон. При подключении к сети Tele2 новым абонентам будет доступен приятный бонус – 600 рублей, которые будут последовательно поступать на мобильный счет в течение шести месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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