В юбилейный год - особенный подход!

Выбор площадки неслучаен: это дочернее предприятие «Щелково Агрохим», ставшее испытательным полигоном для ее продукции и технологий. В настоящее время площадь сельхозугодий составляет 8 тыс. га, где выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, сою, горох, гречиху. Кроме того, «Дубовицкое» производит высококачественный посевной материал, который отправляется в разные регионы страны.

Из года в год в «Дубовицком» получают стабильно высокие результаты, в основе которых лежат прогрессивные технологии «Щелково Агрохим». Чтобы ознакомиться с ними и перенять опыт хозяйства, на орловское предприятие съезжаются земледельцы из разных уголков страны, как агрохолдингов, так и крестьянско-фермерских хозяйств, ведущих научно-исследовательских и селекционных центров России. Таким образом, «Дубовицкое» стало своеобразным трамплином, с помощью которого научные и агротехнологические достижения компании «Щелково Агрохим» распространяются на всю Россию и даже за ее пределы.

А в этот раз 10-й, юбилейный агрофестиваль прошел с особенным размахом, в новом, расширенном формате, стал ярче и информативнее. От тематических экспозиций до развлекательных зон

Перед тем как отправиться в поля, участники мероприятия осмотрели тематические экспозиции. На них были представлены образцы продукции компании, а также ее дочерних предприятий. Так, аграрии ознакомились с продукцией линейки «Октябрина Апрелевна», популярной среди дачников и владельцев личных подсобных хозяйств. У гостей, занимающихся садоводством, особый интерес вызвал один из последних проектов «Щелково Агрохим» - сетка для защиты деревьев от птиц и града под торговой маркой «Бетанет». Кроме того, внимание земледельцев привлекла выставка сельскохозяйственной техники итальянских компаний Projet и Mascar, официальным дилером которых является «Щелково Агрохим».

А для желающих хорошенько отдохнуть команда «Щелково Агрохим» организовала несколько развлекательных зон. У каждого гостя была возможность унести с собой памятный сувенир, а также сделать фотографию.

Успех - в грамотном сочетании технологии и сортовой стратегии

Затем гостей мероприятия ожидал осмотр опытных делянок с озимой и яровой пшеницей, кукурузой, гречихой, горохом, сахарной свеклой и соей. Они познакомились с перспективными агрохимическими новинками и смогли задать вопросы консультантам «Щелково Агрохим», а также представителям агрономической службы предприятия, узнали, каким образом эффективные схемы защиты и питания позволили защитить эти культуры от экономически значимых вредоносных объектов и насытить их необходимыми элементами питания, как действует грамотная сортовая стратегия, позволяющая увеличить урожайность.

- На сегодняшний день «Щелково Агрохим» обладает одними из лучших препаратов, позволяющих культурам максимально реализовать свой потенциал, и наиболее полной линейкой сортов и гибридов, - уверен доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, селекционер по озимой пшенице, руководитель отдела селекции и семеноводства «Щелково Агрохим» Александр Пряничников. - Грамотное применение средств защиты растений позволяет сортам максимально реализовать свой потенциал. Так, в частности на скороспелых сортах озимой пшеницы, такой подход гарантирует урожайность 80 ц/га. В районе 100 ц/га - на среднеспелых и поздних.

Участникам Дня поля представили широкую линейку озимых и яровых сортов, популярных не только в Центрально-Черноземной зоне, но и далеко за ее пределами. Однако любой сорт, каким бы продуктивным он ни был, не продемонстрирует высоких результатов без сбалансированного рациона.

Александр Иванович Пряничников рассказал присутствующим о нюансах минерального питания, а генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Добаевич Каракотов отдельно остановился на экономическом аспекте, отметив, что на озимой пшенице при затратах 40 тыс. руб. на гектар урожайность составляет минимум 80 ц/га.

Секреты эффективной защиты

На участке с яровой пшеницей белорусского сорта Дарья участников Дня поля ожидал начальник технологического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктор Щедрин.

Посевы говорили сами за себя. Возникает вопрос: как можно вырастить мощные, хорошо развитые растения при катастрофическом дефиците влаги? И вновь ответом на него является грамотно выстроенная система ухода за почвой, способствующая максимальному сохранению влаги и вегетации. Пшеница, которую не поражают ни патогены, ни вредители, которой не страшны сорняки, потому что их попросту нет, рационально расходует переходные запасы влаги, оставшиеся в почве еще с прошлого года.

Что же касается самого сорта Дарья, то Виктор Алексеевич посоветовал присутствующим обратить на него самое пристальное внимание. Он хорошо терпит засуху, демонстрирует высокую урожайность и показатели клейковины в диапазоне 28 - 32.

Генеральный директор ООО «Дубовицкое» рассказал, как применять научные и агротехнологические достижения компании «Щелково Агрохим» для достижения высоких урожаев.

От царя-гороха к его невесте сое

Еще одна культура, на которой остановились участники Дня поля, - горох. В «Дубовицком» производят семена элиты и первой репродукции, что требует тщательного соблюдения всех агротехнологических нюансов. Особую роль играет питание - восполнить дефицит важнейших микроэлементов помогают в том числе препараты для листовой подкормки.

- Более широкой линейки гербицидов, предназначенных для защиты бобовых культур, нет ни у одного другого производителя. Что касается фунгицидной защиты, «Щелково Агрохим» - первая в нашей стране компания, обратившая внимание на подверженность гороха ржавчинам. Если эта болезнь проявилась, остановить ее невозможно. Однако на полях «Дубовицкого» вы ее не увидите. А все потому, что посевы надежно защищены фунгицидами, - раскрыл секрет успешного выращивания гороха Салис Добаевич. - Их применение должно основываться на девизе: «Тратить нельзя экономить». Если вы поставите запятую после слова «нельзя», то заведомо проиграете.

Огромное внимание участников конференции вызвали посевы сои: она является одним из трендов последних лет. Технология ее возделывания перекликается с горохом, однако соя требует более педантичного подхода к питанию. Она особенно нуждается в фосфоре, калии, магнии и сере.

К сахарной свекле - особое отношение

Сахарная свекла - культура, к которой у компании «Щелково Агрохим» особое отношение. Салис Каракотов не раз сетовал на то, что в постперестроечные времена система отечественной селекции и семеноводства свеклы была полностью разрушена, и призывал к ее возрождению. Впрочем, одними словами дело не ограничилось. Сегодня «Щелково Агрохим» - инициатор и инвестор проектов, ориентированных на развитие российской свеклосахарной отрасли. Однако в последние два сезона ситуация, связанная с перепроизводством сахара, требует от аграриев тщательных математических расчетов.

Секреты рентабельного земледелия раскрыты

Гости без устали переходили от делянки к делянке, не пропуская ни единого слова. Действительно, редко можно увидеть мероприятие, которое настолько разносторонне и наглядно раскрывает технологии рентабельного земледелия. А самое главное, помогает российским аграриям реализовывать самые смелые задачи в самых сложных условиях.

Обсуждение важных растениеводческих тем продолжилось на пленарной части. Специалисты «Щелково Агрохим» рассказали об инновационных продуктах компании, ответили на многочисленные вопросы аграриев.

После того как багаж знаний был заполнен, земледельцев ожидал праздничный обед и выступления музыкальной группы, которая исполнила любимые хиты. Живое общение продолжилось в кулуарах: гости делились опытом, рассказывали об актуальных проблемах сезона и способах их решения, да и просто отдыхали. Ведь, как известно, те, кто умеют хорошо работать, и отдыхать умеют хорошо!

Автор Елена Королева.