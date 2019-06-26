Достижения и перспективы орловских селекционеров

В этом году акцент сделан на инновационные технологии, которые являются ключевым фактором повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса с учетом современных рыночных требований. Более двух тысяч ученых из разных регионов и стран, представители власти и руководители крупных агропромышленных предприятий приняли участие в обширной программе.

Гости посетили тематические мероприятия, направленные на развитие аграрной отрасли, познакомились с передовой сельскохозяйственной техникой, с последними достижениями селекционеров и практическим опытом выращивания культур. Новые сорта представили и ученые ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур».

В этом году институт присоединил к себе своеобразную мекку науки – Шатиловскую опытную станцию и бывшее ФГУП «Стрелецкое», превратившись в один из крупных селекционных центров России. На Дне поля сотрудники центра продемонстрировали многочисленным гостям свои новые сорта.

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Научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ЗБК, член-корреспондент РАН Владимир Иванович Зотиков:

Впервые День поля в Орловской области и в нашем институте был проведен в 1996 году. А сегодняшнее мероприятие – это фактически научная конференция, которая проходит не только в аудиториях, а в поле, где можно продемонстрировать новые сорта, показать все разнообразие культур, технологию их выращивания в нашей зоне. А удивить есть чем. Здесь представлено около 25 культур, общее количество делянок – десять тысяч. Селекция развернута по всем основным культурам – гороху, фасоли, сои, мягкой и твердой пшенице, просу, овсу, люпину. При этом мы испытываем не только свои сорта, но и из научных центров, расположенных в самых разных регионах. В этом всем разнообразии надо найти самые ценные сорта, так как главная задача ученых - увеличить объемы и улучшить качество зерна, зерновых и бобовых культур.

У нас в гостях делегация из Белоруссии. В республике районировано несколько наших сортов гороха. А мы в свою очередь испытываем их сорта в наших климатических условиях, среди которых яровые пшеница Дарья, ячмень Атаман. Уже несколько сортов нашего проса и гороха включены в реестр Белоруссии. Присутствует здесь и делегация из Северо-западного университета Китая. Мы работаем с ними уже более десяти лет. Провели совместный семинар, заслушали порядка двадцати докладов по селекции гречихи, её технологии выращивания и переработке.

Врио директора ФГБНУ ФНЦ ЗБК , кандидат сельскохозяйственных наук Александр Михайлович Задорин:

Мы представляем на Дне поля три основные зерновые яровые культуры - голозерный овес, голозерный ячмень и яровую твердую пшеницу. Ранее нами созданный голозерный сорт овса Самсон-57 уже занесен в Госреестр и широко применяется в производственных посевах. Более десяти лет мы занимаемся озимой мягкой пшеницей. Одна из новейших разработок ФНЦ - сорт Синева. Пшеница отличается высокой стабильной урожайностью - более 90 ц/га, обладает устойчивостью к полеганию, поражению болезнями и высоким содержанием клейковины. Более девяти наших сортов фасоли занесено в Госреестр. Большого внимания заслуживают Илиада и Стрела. И, наконец, наше последнее достижение – это крупноплодная белосемянная фасоль Маркиза. По чечевице наш научный центр может похвастаться целой линейкой сортов. Особенно хочется отметить такие сорта, как Аида, Светлая – крупноплодная с зеленой окраской семян. Есть у нас и красная чечевица Орловская краснозерная, которой интересуются производители.

Ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и биохимии растений ФГБНУ ФНЦ ЗБК , доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Владиславовна Головина:

Соя – растение короткого светового дня. Раньше её выращивали только на Дальнем Востоке. Селекционерам нашего института удалось продвинуть эту культуру до наших широт вплоть до Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Сорта Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, Осмонь, Зуша, Мезенка и Шатиловская -17 обладают коротким вегетационным периодом и следовательно скороспелостью. Прекрасно вызревают в нашем климате и в условиях длинного дня. Выведенные нами сорта переносят похолодание, а в период засухи и недостатка влаги образуют более мощную корневую систему, количество протеина в бобах повышается. Ланцетная, Красивая Меча и Осмонь обладают оптимальным распределением ассимиляционных потоков и при неблагоприятных погодных условиях они формируют плоды высокого качества. Эти сорта уже возделываются в промышленных масштабах в Центрально-Черноземном районе и в Сибири.

Заместитель директора научно-исследовательского института Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Анатольевна Радченко:

— Мы работаем с коллективом института с 2014 года. Они были одни из первых, кто предоставил нам свой селекционный материал по гороху. Несмотря на то, что зона Крыма по климатическим условиям резко отличается, орловские сорта показали себя настолько исключительно, что в 2016 году мы обеспечили крымчан хорошим урожаем.С прошлого года мы начали изучать и сорта чечевицы. Договорились брать селекционные номера, изучать их в наших более засушливых условиях, и таким образом развивать семеноводство в Крыму. В поле мы увидели сегодня и делянки с просом, которое является для нас также очень важной культурой. Что касается мероприятия, то наша делегация поражена его масштабами. Здесь столько гостей из других регионов и зарубежья. И все мы получаем бесценный опыт. Надеемся, наше сотрудничество с орловским центром продолжится.

Заведующий отделом селекции и семеноводства ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» Айди Юсупович Айдиев:

Я заведую крупным отделом экологической селекции, который испытывает самые лучшие сорта селекционных центров, куда входит и орловский. А сюда мы приехали перенять богатый опыт, заложенный в Орловской области. Увидели прекрасный орловский горох. Хотим посмотреть, как повели себя сорта яровой пшеницы, ячменя и гречихи, разработанные в нашем регионе. Присутствие на Дне поля для меня большая честь и большой опыт. Приятно видеть, как работают тут ученые, наблюдать культуру земледелия и узнавать про новые сорта.

Доктор технических наук, профессор, академик РАСХН, академик РАН Юрий Федорович Лачуга:

Сегодня в России производится в среднем 125 млн. тонн зерновых культур. Но в настоящее время недостаточно используется потенциал сортов, созданный учеными, всего лишь 40%-50%. Произошел большой разрыв между достижениями генетиков, селекционеров и качеством семенной продукции. Семеноводческая отрасль сегодня переживает не лучшие времена из-за недостатка технических средств, малогабаритной сельскохозяйственной техники. Общая цель ученых и сельских тружеников – повышение качества продукции, особенно зерна пшеницы.

Такие масштабные научные мероприятия, как День поля, на котором ученые, селекционеры и производственники обмениваются опытом, идеями и рассказывают о своих достижениях, двигают вперед аграрный комплекс страны, помогают выполнить поставленные задачи по импортозамещению и конкурентоспособности.

В 2019 году при ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур открылась лаборатория управления вегетацией и продукционным процессом сельскохозяйственных растений. Научная работа направлена на изучение элементов органического земледелия и получения экологически чистой продукции.

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