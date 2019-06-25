«Ростелеком» поддержал Троицкие хороводы в Орловском полесье

Цифровой провайдер установил точки Wi-Fi, которые после стандартной процедуры авторизации обеспечили бесшовный доступ в Cеть на скорости до 100 Мбит/с на всей площадке мероприятия. Проект реализован в рамках партнёрства с Департаментом информационных технологий Орловской области. Гостей ждали интерактивные зоны: поляна хороводов, традиций и обрядов, «Сказочное Лукоморье» для детей, зона казачьей культуры «Казачья сторона», демозона «Ростелекома» и другие.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Богатый опыт позволяет нам организовать надёжный беспроводной интернет на мероприятии любого масштаба и на любой площади. Нам доверяют. Поэтому каждый третий участник «Троицких хороводов» воспользовался беспроводной сетью «Ростелекома». И более половины гостей познакомились с нашими услугами в демозоне. Чаще других гости интересовались решением «Видеонаблюдение». Кстати, новые функции приложения позволяют, например, прямо на плане участка отметить зоны, при движении в которых система оповестит об этом хозяина. Нарисовал виртуальную линию и спи спокойно. Всё просто!».

В демонстрационной зоне сервиса «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» гости могли оценить возможности удалённого контроля за домом или за любой другой территорией. В услугу входит предоставление как внутренних, так и внешних видеокамер, запись с которых по защищённым каналам передается в облако «Ростелекома». Доступ к камерам возможен через компьютер или мобильное приложение. Видеозаписи хранятся в облаке провайдера 7 или 30 дней в зависимости от тарифа. Сервис позволяет выбрать фрагменты записи, которые можно сохранить для последующего использования.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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