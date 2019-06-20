2019-06-20T16:00:41+03:00
Общество

АО «Стройтранс» обновляет автопарк

13 седельных тягачей и 13 бортовых полуприцепов вскоре поступят в пользование дочернего предприятия ПАО «Орёлстрой» - АО «Стройтранс»
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Решение о покупке техники было принято, в первую очередь для того, чтобы предприятие продолжало оказывать качественные услуги по перевозке грузов.

«Строительный холдинг ПАО «Орёлстрой» планирует и уже частично приступил к модернизации на своих дочерних предприятиях. В первую очередь это касается компаний-составляющих холдинга, отвечающих за производство и доставку строительных материалов. Всё это делается ради нашей основной цели - постоянного повышения качества домов, которые строит наша компания», - отметил Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой».

В то же время АО «Стройтранс» продолжает оказывать услуги и другим предприятиям Орловской области. Среди основных партнеров по-прежнему остается ведущий производитель керамической плитки ООО «Керама Марацци». Являясь одним из акционеров Стройтранса, эта компания взяла на себя приобретение автомобилей. Необходимость в пополнении автопарка возникла в связи с увеличением потребностей в услугах АО «Стройтранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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