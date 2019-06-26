2019-06-26T18:22:04+03:00
Общество

Живи, сохатый! Под Орлом спасатели вытащили упавшего в колодец лося

Животное вышло из леса в деревню, испугалось людей и оказалось в ловушке
Ольга СУПОНЕВА
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Животное испугалось людей и провалилось в колодецЖивотное испугалось людей и провалилось в колодецФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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Необычный вызов поступил сегодня днем орловским спасателям. Жители пригорода Орла позвонили с просьбой о помощи: в их деревне в колодец упал лось! Сохатый вышел из лесополосы в населенный пункт, испугался людей и оказался в ловушке.

Все случилось в деревне Жилино. Рядом с ней располагаются лесные угодья, в которых обитают дикие животные: встречаются и зайцы с лисами, и более крупный зверь. Правда придерживаются лесные обитатели своей среды, а потому для жителей деревни внезапный визит сохатого оказался нежданным сюрпризом.

- Зверь вышел на улицу Строительную, прямо к жилым домам. Мы ничего не успели понять, лось испугался, стал пятиться и попросту провалился в колодец, - рассказали местные жители.

Лось вышел прямо к жилым домам, растерялся и угодил в ловушку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Лось вышел прямо к жилым домам, растерялся и угодил в ловушкуФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Взволнованные люди набрали 112, спасатели прибыли на место происшествия, вместе с ними ветеринарный врач и сотрудники экологического департамента. Как извлекать угодившее в ловушку напуганное животное решали вместе. В итоге сделали треногу из подручных средств, приготовили альпинистское снаряжение: чтобы перекинуть его через получившуюся конструкцию и аккуратно достать зверя.

- Чтобы животное не волновалось, специалистами было принято решение использовать обездвиживающий препарат. На все про все было не так уж и много времени, поскольку действие препарата строго ограничено, и было необходимо уложиться в отведенный промежуток времени, - рассказала «КП» Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, история завершилась хэппи-эндом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

К счастью, история завершилась хэппи-эндомФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В отведенное время спасатели уложились, очевидцы аплодировали удавшейся операции! Сохатого было решено отвезти в лес и выпустить в естественную среду обитания: к счастью, при падении животное не получило травм и повреждений.

Один из местных жителей предоставил свой грузовик. Еще обездвиженного зверя погрузили в «ГАЗель», в лесополосе ему ввели препарат обратного действия и оставили в покое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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