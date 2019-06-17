2019-06-17T16:05:44+03:00
Общество

В Орле депутат горсовета обвинил мэра в превышении должностных полномочий

Олег Карпиков написал градоначальнику письмо, в котором обосновал претензии и напомнил, что «настало время решительных действий на благо жителей»
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В Орле депутат горсовета Олег Карпиков обвинил мэра города в превышении должностных полномочий. Народный избранник написал градоначальнику письмо, в котором обосновал свои претензии к руководству облцентра и напомнил, что «настало время решительных действий на благо жителей».

Поводом для претензии в адрес мэра стало его протокольное поручение в адрес Карпикова на прошлой сессии горсовета. После жарких дискуссий о городском бюджете Василий Новиков дал поручение депутату представить в письменном виде предложения по улучшению финансового обеспечения города, для дальнейшего рассмотрения на профильном комитете. Народного избранника же это возмутило.

- Депутат отчитывается перед народом, только ему подотчетен и выполняет его наказы. Я не являюсь ни работником аппарата городского совета, ни вашим заместителем, ни председателем комитета, - написал Олег Карпиков мэру.

Депутат заметил, что градоначальник (по его мнению) превысил свои должностные полномочия, дав ему подобное поручение.

Отметим, что это уже не первое подобного рода замечания депутата. Ранее Карпиков заподозрил своих коллег по горсовету в подлоге с- превышением должностных полномочий. В мае он направил письмо на имя мэра города с просьбой навести порядок и провести служебное расследование.

- Перед заседанием пятьдесят первой сессии, я столкнулся с подлогом документов, выразившейся в полной переформулировке решений, принимаемых депутатами на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, - написал депутат мэру.

Тогда в горсовете признали, что произошла техническая ошибка и виновный был наказан.

Мы следим за ситуацией.

Письмо Мэру г Орла

ИСТОЧНИК KP.RU

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