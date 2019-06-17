Во все тяжкие: в Орле преподаватель-наркоделец отправится за решетку

В Орловской области суд вынес приговор бывшему преподавателю местного вуза за серию наркопреступлений. С кафедры университета мужчина отправится за колючую проволоку на восемь с половиной лет.

Дело рассматривалось в Свердловском райсуде. Материалы его больше напоминают киносюжет, правда в орловских реалиях. Бывший преподаватель госуниверситета в отдаленном поселке находит домик. С помощью подельников он завозит сюда все необходимое оборудование и вещества: разворачивает лабораторию. Действовал мужчина не один, а в составе организованной преступной группы, в которой каждый занимался своим делом – один готовил, другие сбывали «синтетику» через закладки.

На момент, когда силовики накрыли лабораторию, экс-преподаватель уже успел изготовить и расфасовать 23 килограмма запрещенных веществ. Покушение на производство еще 69 килограммов наркотиков пресекли сотрудники ФСБ. Тогда, в 2018-м, других подробностей случившегося силовики не разглашали из-за тайны следствия.

Дело местного «Хайзенберга» проходило сразу по нескольким статьям УК: незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой и покушение на незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- Подсудимым в ходе предварительного следствия с правоохранительными органами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией в доход государства двух автомобилей и домовладения, использованных осужденным при совершении преступлений, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Пока что приговор в законную силу не вступил. Дела остальных членов наркогруппы расследуются отдельно.