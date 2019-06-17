Троицкие хороводы водили под Орлом

День Святой Троицы, который в этом году выпал на 16 июня, в Орловской области по традиции стал датой для проведения масштабного международного фольклорного праздника. В этом году Троицкие хороводы водили в юбилейный, двадцатый раз. Прикоснуться к фольклору и культурным традициям в нынешнем году гости съехались на новое место: праздник прошел в селе Льгов Хотынецкого района. Побывали здесь и корреспонденты «КП».

Открыла народные гуляния божественная литургия. Затем празднества продолжили обрядовые хороводы и насыщенная программа.

Орловцев и гостей региона ждали концерт и шесть тематических зон – «Зона Подворий», «Зона обрядов», «Венок желаний», «Сказочное Лукоморье», «Казачья сторона» и «Ремесленный посад».

Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах, народных играх и состязаниях. Не обошли хороводы стороной и первые лица региона.

- Этот праздник давно стал символом Орловщины, одним из самых массовых культурных событий, где можно прикоснуться к уникальному миру традиций и обрядов. Кроме того, это еще и прекрасная возможность провести выходные с семьей, друзьями, весело и активно отдохнуть, - такими впечатлениями поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Да и соцсети жителей и гостей Орловщины в день проведения праздника наполнились фото и видео с народных гуляний. Правда некоторые отметили, что организация на новой площадке подкачала: из-за узкой дороги образовалась пробка на несколько километров, а парковочных мест не хватило.

На закате завершил праздник Open air «ЭтноЛето» с участием известных орловских диджеев.

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