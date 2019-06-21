2019-06-21T09:06:40+03:00
Общество

После прямой линии с Путиным СК проверит зарплаты сотрудников орловской "скорой"

Фельдшеры неотложки не могут договориться с чиновниками и грозят начать итальянскую забастовку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Следственный комитет проверит зарплаты сотрудников «Орловской станции скорой помощи». После прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоялась накануне 20 июня, ведомство заинтересовалось ситуацией с фельдшерами неотложки, сложившейся в регионе.

Как уже рассказывала «КП», буквально на днях чиновники в очередной раз встречались с фельдшерами «скорой». Стороны никак не могут договориться об условиях работы после произошедшей в начале года реорганизации. Тогда службу «скорой» Плещеевской ЦРБ присоединили к станции областного центра.

Теперь машины из Орла обслуживают также жителей окрестных деревень. В региональном департаменте здравоохранения считают, что центральное расположение скорой поможет бригадам быстрее доезжать до больных и устранит путаницу в зонах обслуживания. Во время реформы медиков из Плещеевской ЦРБ сократили и предложили им перейти в город.

В ответ на это работники обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им «сельские» льготы, доукомплектовать бригады и поднять ставку до средней по региону. Однако требования работников «неотложки» остаются невыполненными.

- После получения отказа 20 сотрудников скорой помощи решили объявить о начале итальянской забастовки. С 15 июня мы не будем работать сверхурочно и перестанем выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, - рассказал Дмитрий Серегин, фельдшер орловской скорой и глава профкома профсоюза работников здравоохранения «Действие».

Поясним, что итальянская забастовка - это, по сути, работа по всем правилам. То есть четкое выполнение своих обязанностей и полный отказ от переработок, дополнительной нагрузки.

Ситуация с врачами неотложки в Орловской области была упомянута на прямой линии с Президентом.

- Организовано производство доследственной проверки. Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, прямая линия стала поводом и для другой проверки в регионе: СК разбирается в ситуации с зарплатой орлвоской учительницы, по ее словам получающей заработную плату ниже МРОТА – 10 тысяч 700 рублей.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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