2019-06-07T13:35:07+03:00
Общество

ТФОМС - гражданам: ответы на актуальные вопросы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области подготовил для наших читателей разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся порядка оказания медицинской помощи по полисам ОМС
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Как вести себя, если врачи не сообщают диагноз при нахождении в стационаре? Нужно ли спрашивать об этом у врача или это будет нетактично?

- Пациент вправе получать в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о выставленном диагнозе. При этом информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении.

Законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения предъявлены следующие требования к срокам постановки диагноза: установление предварительного диагноза врачом профильного отделения стационара должно осуществляться не позднее 2 часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию; установление клинического диагноза - в течение 72 часов с момента поступления пациен-

та в профильное отделение стационара (в случае поступления пациента по экстренным показаниям - не позднее 24 часов с момента поступления пациента в профильное отделение стационара).

Есть желание перейти в другую поликлинику - не по месту жительства, а рядом с местом работы. Стоит ли это делать и какова процедура?

- Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (то есть к поликлинике), осуществляется как по территориально-участковому принципу, так и по выбору пациента.

Чтобы осуществить выбор медицинской организации, пациенту следует обратиться в нее с соответствующим заявлением, а также предоставить необходимые документы (для граждан Российской Федерации старше 14 лет это паспорт и полис ОМС). При этом необходимо принять во внимание, что право на выбор медицинской организации может быть реализовано не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания).

Вместе с тем, принимая решение о выборе медицинской организации, стоит учитывать, что по вызову на дом приходит только участковый врач, закрепленный медицинской организацией за данным участком. Поэтому, открепляясь от поликлиники по месту жительства, пациент фактически лишается права бесплатного вызова врача на дом.

Потерян только что полученный полис. Как его восстановить без потери времени? И как посещать медицинские учреждения, пока его не восстановили?

- В этой ситуации необходимо обратиться в одну из страховых компаний, которая осуществляет обязательное медицинское страхование, с заявлением установленной формы о выдаче дубликата полиса.

В день обращения страховая компания выдаст временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса обязательного медицинского страхования и удостоверяющее право гражданина на бесплатное оказание ему медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая. Временное свидетельство будет действительным до момента получения полиса, но не более 45 рабочих дней с даты его выдачи.

С временным свидетельством застрахованное лицо вправе беспрепятственно обращаться за медицинской помощью.

Куда обратиться, чтобы оперативно решить вопрос с качеством или порядком оказания медицинской помощи?

- В полисе ОМС указана выдавшая его страховая компания. Нужно найти телефон горячей линии компании и задать свой вопрос или изложить проблему. Телефоны горячих линий находятся на информационных стендах в регистратурах медицинских организаций, на сайтах страховых компаний и на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Но иногда проще обратиться к страховому представителю, который дежурит в данный момент в медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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