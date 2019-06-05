Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка

На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей. Среди участников «Зелёного Марафона» Сбербанка были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, легендарный фигурист Алексей Ягудин. В Москве, где третий год подряд прошел «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца», на старт вместе с 10 тысячами участников вышли звезды спорта, культуры, общественные деятели.

В Центральном Черноземье участниками «Зелёного Марафона» Сбербанка стали более 5 тысяч человек, что также стало рекордом для региона. В Воронеже, Курске и Орле в соревновательной программе были детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет, а также забеги для роллеров.

«Зелёный Марафон» Сбербанка стал частью городских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. Традиционно во время «Зелёного Марафона» Сбербанка прошли различные развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов и социальные акции.

- «Зеленый Марафон» Сбербанка имеет свою богатую историю в Центральном Черноземье. За прошедшие восемь лет забеги «Зеленого Марафона» проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, Тамбове, Орле, а теперь к этой эстафете присоединился и Курск. Участие в «Зеленом Марафоне» Сбербанка – это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем дополнительный импульс, который затем помогает в работе, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

В Орле старт «Зеленому Марафону» Сбербанка дал глава администрации Орла Александр Муромский. Он поблагодарил организаторов мероприятия – Орловское отделение ПАО Сбербанк, и, конечно, поздравил участников с одним из самых лучших праздников – Днем защиты детей. Александр Муромский пожелал ребятам и их родителям здоровья, успехов, радости и благополучия, чтобы повсюду звучал детский смех, а в семьях царили покой и радость.

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Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта благодарил клиентов и партнеров банка, благодаря которым «Зеленый Марафон» Сбербанка стал ярким семейным праздником. В Орле в нем приняло участие более 1000 человек, включая атлетов и зрителей.

По итогам забега в Орле среди мужчин первым финишировал Александр Матвеев, а среди девушек – Валентина Ермакова. «Серебро» - у Руслана Исмаилова и Екатерины Назаровой. «Бронза» - у Артема Кононова и Юлии Ёрш.

- Прекрасный праздник – «Зеленый Марафон» Сбербанка отгремел в Орле! Спасибо всем тем, кто участвовал в забегах! Детям и взрослым - за прекрасные эмоции! Искренне благодарю команды компаний, принимавших участие в организации праздника! Отдельное спасибо нашему губернатору – Андрею Евгеньевичу Клычкову, главе города – Александру Сергеевичу Муромскому, Чемпиону мира по боксу – Эдуарду Трояновскому и управляющему Липецким отделением ПАО Сбербанк - Роману Петрухину за участие в награждении спортсменов и поддержку организации праздника, - сказал Ярослав Скирта после завершения «Зеленого Марафона» Сбербанка в Орле.

Напомним, что первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».