В Орле подвели итоги Девятого Международного фестиваля «LUDI»

7 июня на сцене театра «Свободное пространство» завершился IX Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». За последние девять лет, «LUDI» превратились для орловских зрителей в самое долгожданное событие театрального сезона.

В этом году в нем приняли участие театральные коллективы из трех зарубежных стран - Австрии, Болгарии, Израиля, а также нескольких городов России – Орла, Курска, Ярославля и Москвы. Всего на орловской сцене было показано 11 спектаклей.

За семь дней работы фестиваля орловцы смогли увидеть и веселые озорные комедии, и тяжелые трагические истории, и даже психологическую сказку для взрослых. Причем высокую творческую оценку постановки получили не только от зрителей, но и от компетентного жюри.

- Спасибо всем театрам – участникам фестиваля, за глубокие эмоции, за переживания, за эстетическое удовольствие, за возможность наслаждаться действительно настоящим искусством! – обратилась к участникам директор театра «Свободное пространство» Марина Теплова.

Список победителей в этом году выглядит следующим образом:

Гран-при фестиваля – «Вторая смерть Жанны д'Арк», Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» (Орел);

Лучший моноспектакль – «Комедиантка», Государственный театр кукол (Сливен, Болгария);

За верность традициям – спектакль «Мать обвиняет», Государственный театр «У Никитских ворот» (Москва).

Лучшая работа режиссера – Виктория Печерникова, театр на Таганке (Москва) за спектакль «Красная шапка»;

Лучшее музыкальное решение – спектакль «Сцены из деревенской жизни», Michael Chekhov Theater Lab Vienna (Вена, Австрия);

Лучший актерский ансамбль – спектакль «Квадратура круга», Государственный драматический театр имени Пушкина (Курск);

Лучшая мужская роль – заслуженный артист Московской области Павел Конивец, исполнитель роли Человека в спектакле «Мальчик примерный. Весело», Областной театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Москва);

Лучшая женская роль – Надежда Филиппова, исполнительница роли Карлы в спектакле «Ночь Гельвера», Драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва).

Лучшая мужская роль второго плана – Народный артист России Виталий Стужев, исполнитель роли Вестника, Корифея в спектакле «Медея», Государственный театр юного зрителя имени Розова (Ярославль);

Лучшая женская роль второго плана – Ольга Форопонова, исполнительница роли Татьяны в спектакле «Безмолвие», ОГАТ имени Тургенева (Орел).

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