Орел отметит день рождения Пушкина

В четверг, 6 июня, исполнится 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Орел, традиционно, присоединяется к всероссийскому празднику. Мы публикуем программу мероприятий, посвященных знаменательной дате.

5 июня

В 11:00 в сквере «Юность» пройдет Акция «Читайте Пушкина сегодня!»

6 июня

Площадка перед памятником Пушкину (Польский корпус ОГУ):

В 10:30 здесь стартует литературный праздник «Поклон тебе, Поэт!». По традиции в день рождения Пушкина возле бюста поэта пройдут Пушкинские чтения.

Участникам праздника предложат прочесть стихи великого поэта, а также блеснуть своим собственным поэтическим талантом. В завершение мероприятия к бюсту Александра Пушкина возложат цветы.

Областная библиотека им. Бунина

В 12.00 в колонном зале библиотеки состоится литературный вернисаж «К Пушкину сквозь время и пространство», в рамках которого будут представлены уникальные издания произведений поэта из фонда редкой книги. Среди них прижизненные, факсимильные, миниатюрные издания, а также красочные издания в иллюстрациях палехских мастеров и книги на иностранных языках. Здесь же можно будет услышать вокальные произведения на стихи русского гения в исполнении Горенштейн и орловских студентов.

С 11.00 до 17.00 на площадке перед библиотекой пройдет флешмоб «Читаем Пушкина сегодня»:

11.00 – 12.30 «Читаем Пушкина нон-стоп»

12:30 – 13:30 Литературный калейдоскоп «Лукоморье» (викторины, игры, конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина)

13:00 – 14:00 «Пушкинский обед» (кулинарные пристрастия А.С. Пушкина и героев его произведений)

14.00 – 15.00 Свободный микрофон (читаем роман в стихах «Евгений Онегин»)

15.00 – 17.00 Пушкин и музыка (отрывки из музыкальных произведений на стихи автора)

На протяжении всего праздника в библиотеке будет работать фотозона, в которой с 14.00 до 15.00 профессиональный фотограф поможет гостям сделать красивые снимки.

Детский парк

Программу для самых маленьких знатоков творчества Пушкина подготовили в Детском парке:

11:00 – пройдет библиотечная ПАРКовка: «Читаем Пушкина, друзья!»

12:00 - конкурс рисунка на асфальте «Герои из любимых сказок Пушкина»

13:00 - викторина для детей «Сказки А.С. Пушкина»

Орловский городской центр культуры:

17:00 - Викторина для детей «Пушкинское Лукоморье»

Городские библиотеки:

В 11:00 библиотека Андреева проведет Литературный час «Мы вновь читаем пушкинские строки»

В 12:10 библиотека Блынского организует познавательный час «Русский язык: нам есть, чем гордиться».