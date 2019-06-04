Скончавшийся осужденный орловской колонии страдал хроническим заболеванием

Осужденный мужчина, который отбывал срок в ИК №2 города Ливны, скончался от хронического заболевания. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Как сообщала «КП», в гражданской больнице скончался заключенный колонии, в которой бурно отпраздновали Пасху с лозунгом «Жизнь ворам!». СК сразу инициировал проверку.

- По данным следствия, осужденный был госпитализирован в медицинское учреждение 28 мая 2019 года с заболеванием желудочно-кишечного тракта. По факту смерти осужденного проводится доследственная проверка, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В регуправлении ФСИН сообщили следующее.

- Осужденный длительное время страдал хроническим заболеванием, во время отбывания наказания постоянно находился под наблюдением медицинских работников учреждения, получал все необходимое лечение. В мае текущего года был госпитализирован в гражданское лечебное учреждение, где 30.05 скончался. Смерть наступила в результате серьезного хронического заболевания и была констатирована врачом больницы, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

В настоящее время проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что родные мужчины узнали о его смерти только через несколько дней. По данным собеседников издания, сообщили им печальную новость третьи лица. Родственники намерены добиваться ответа от колонии.

Напомним, сейчас на месте работает комиссия ФСИН России. Проверяющие должны разобраться во всех нюансах попавшего на видео пира осужденных. Проводит проверку и прокуратура области.