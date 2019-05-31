Новая жизнь сельской медицины: как живет Покровская ЦРБ

От городов-миллионников до небольших сел он преследует одни цели: увеличение продолжительности жизни населения и снижение смертности, в том числе младенческой, обеспечение доступности медицинской помощи, модернизация лечебных учреждений и ликвидация кадрового дефицита в медицинских организаций, а также всеобщая диспансеризация. Поставленные задачи едины и для медучреждений столицы, и для районных больниц самых дальних уголков России.

Как развивается медицина на селе сегодня, что удается сделать и каких проблем никак не избежать рассказал главный врач Покровской центральной районной больницы Орловской области Владимир Сергеев.

Владимир Сергеев, главный врач Покровской ЦРБ: «Сельскую медицину можно реанимировать».

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Владимир Анатольевич у руля Покровской ЦРБ уже год. В беседе он признается: решение возглавить мед-учреждение далось нелегко. Сам выходец из Покровского района, 30 лет он посвятил врачебной практике на своей малой родине, а последние годы спасал людей в клинической больнице города Орла. Однако в мае 2018 года все-таки решился на перемены, вернулся в Покровское и принялся за работу.

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Покровская ЦРБ» достаточно большое: в его структуру входят одна больница, больше 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории. Плановая мощность поликлиники больше 400 посещений в смену, в дневном стационаре 24 койки и 32 койки круглосуточного пребывания. Больница большая бюджетная, и проблем оказалось много.

- Вначале я выбрал несколько главных стратегических направлений работы. Первое - это проблема кадров и здесь же вопрос заработной платы врачей, второе - скорая помощь, третье - повышение доступности медицинской помощи для населения по полисам ОМС, - говорит Владимир Сергеев.

Встал перед новым руководителем и чисто хозяйственный вопрос: корпуса больницы находились в плачевном состоянии, в отделении терапии текла крыша, машины скорой помощи оказались изношенными, а квалифицированного персонала не хватало, здания некоторых ФАПов не могли выполнять свою функцию из-за отсутствия отопления.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ

Планомерно началось решение стоявших проблем. Владимир Анатольевич признается: исходил из складывающейся на сегодняшний день ситуации в отечественной системе здравоохранения и в конкретно взятой больнице.

- Врачей не хватало. Кто-то уехал, кто-то ушел на пенсию, а молодые кадры как привлечь на село? Только хорошими условиями для жизни и работы. Во многом помогла программа «Земский доктор», которая предусматривает подъемный миллион рублей для сельских врачей. Стал искать специалистов, - рассказывает главный врач.

С каждым молодым специалистом Владимир Анатольевич общался лично. Предлагал приехать в Покровское, чтобы познакомиться и с самим селом, и с больницей. Подыскивал жилье для будущих сотрудников, нашел способы установить достойную заработную плату.

В это же время в корпусах больницы активно шел ремонт.

- Разве это нормально, когда в медицинском учреждении на стенах краска облупилась? Нет, конечно. В 2018 году в ремонт удалось вложить почти миллион рублей. Мы сделали тот минимум, без которого было не обойтись, - делится Владимир Анатольевич.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Медучреждение преобразилось, в кабинетах стала появляться новая техника, потянулись и врачи.

- Раньше я работала в районной больнице соседнего региона. Признаюсь, после города, пусть и небольшого, ехать в село не хотела. Так и сказала Владимиру Анатольевичу: не звоните мне, у меня есть работа. А потом моя коллега приехала сюда на должность терапевта. Поработала несколько месяцев и предложила просто познакомиться с больницей, осмотреться, - рассказывает Марина Каменева, врач-стоматолог Покровской ЦРБ.

Так врач и попала в Покровскую ЦРБ.

- Я получила выплату по программе «Земский доктор», заработная плата достойная, оснащение и условия труда на отличном уровне, мне выделили обустроенное жилье, да и коллектив хороший. К тому же я имею квалификацию зубного техника, и в скором времени появится возможность работать и в данном направлении - оказывать ортопедическую стоматологическую помощь. Думаю, для сельских жителей это особенно важно, - делится молодой врач.

В настоящее время обеспеченность врачебным персоналом Покровской ЦРБ составляет 71%. Хотя несколько специалистов уже трудятся на новых должностях, больнице все еще не хватает двоих терапевтов, врача-лаборанта, анестезиолога-реаниматолога, участкового педиатра, отоларинголога и еще одного стоматолога.

Что же касается заработной платы, то целевые показатели по ней выполняются. Средняя оплата труда врача в нашей больнице на сегодняшний момент - 50 тысяч рублей, среднего медперсонала - 25 тысяч рублей.

Немаловажно, что врачи и средний медперсонал Покровской ЦРБ имеют возможность постоянного развития. Только за 2018 год обучение прошли 47 специалистов.

У молодого врача-стоматолога Марины Каменевой от пациентов нет отбоя.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Другой болезненный вопрос - скорая медицинская помощь. И особенно острый он в районах, где населенные пункты отдалены от райцентра на десятки километров, а транспортное сообщение еще развивать и развивать. А ведь в один и тот же момент в одной деревне у человека может случиться инсульт, а в другой - инфаркт. Что же делать, если не хватает квалифицированного персонала и машин?

- Мы обучили десять фельдшеров из числа работников ФАПов, брешь с персоналом удалось закрыть. На данный момент у нас две бригады, одна полностью укомплектована, в другой трудится один специалист, еще одного не хватает. Надеюсь, в ближайшее время удастся решить этот вопрос. Скорая помощь - это крайне важно, и ей мы уделяем особенно пристальное внимание, - говорит Владимир Сергеев.

Частично удалось решить проблему и с автопарком. Он состоит из восьми машин, и еще год назад каждый из автомобилей имел стопроцентный износ.

- Департамент здравоохранения помог нам в этом вопросе. В конце 2018 года Покровская ЦРБ получила две машины скорой помощи класса «B» со всем стандартным оснащением. Нужно менять и другие машины, так что вновь будем подавать заявку, - рассказывает главврач ЦРБ.

ВЕРНЫЙ КУРС

Две стратегические задачи - решение кадрового вопроса и обеспечение персоналом и техникой службы скорой помощи - сводятся к третьей, основной: сделать медицинскую помощь для людей доступной и качественной. Ведь от этого напрямую зависит продолжительность жизни, показатели смертности и демографическая ситуация. А ведь на ее повышение и направлен нацпроект «Здравоохранение».

- Восстанавливать и развивать медицину можно только со всесторонней поддержкой. Но это большой труд. Сегодня государство уделяет большое внимание здравоохранению, не обходят стороной и руководители региона, района - ведь один в поле не воин. Что такое год для больницы? Очень мало. Но курс задан, команда формируется. Думаю, вы сами видите, что прогресс есть, - говорит Владимир Сергеев.

Работы впереди много: на 100% укомплектовать ЦРБ врачебным персоналом, решить хозяйственные вопросы, восстановить ФАПы, где это возможно, развивать направление профилактической медицинской помощи и даже создать на базе медучреждения отделение гериатрической терапии. Но уже сегодня ясно одно: реанимировать сельскую медицину можно.

Ольга СУПОНЕВА