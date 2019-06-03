В Орле с новой программой выступает цирк Романа Коробко

В этом году на арене необычные для цирка животные — овечки и ламы. Посмотрев номера в исполнении четвероногих артистов и их дрессировщицы Эмилии Будзелович можно вполне убедиться, что овечки совсем не глупые, а очень милые, слегка осторожные, но абсолютно преданные своей хозяйке существа. Ламы глядят на публику немного свысока, но удивляют своей грацией и красотой. Также Эмилия выступает с верблюдами. Один из моментов, когда огромные животные тянут для поцелуя губы к хрупкой девушке, просто завораживает.

Фото предоставлено организаторами

Кроме того, Эмилия выступает в качестве воздушной гимнастки с номером корд де волан.

Очень сложные номера, которые смело можно назвать вершиной циркового искусства, у эквилибриста Владимира Иванова.

Он балансирует на пяти катушках, которые установлены на штейн трапе, то есть, по сути, в воздухе. Также Владимир демонстрирует номер «кристалл баланс» — удерживает композицию из бокалов и свечей на ноже и шпаге. До выступлений в цирке Романа Коробко Владимир успешно гастролировал в Китае.

Второй раз выступает на арене дрессировщица кошек Марина Мануковская. Кошки — настоящие любимцы публики. Питомцы Марины разных пород — бенгальской, сиамской, мейн-кун. Особенно забавляют зрителей моменты, когда кошки якобы не слушают хозяйку, но после некоторых уговоров выполняют просьбы.

Фото предоставлено организаторами

Появляются перед зрителями и пернатые артисты — номер с голубями объединен с элементами иллюзии, что эффектно дополняет представление.

И, конечно, какой цирк без клоуна. В этом году веселит публику молодой артист Влад Богданов, зрители принимают его тепло, особенно дети.

В последнее время все громче слышны заявления о том, что животным в цирке не место и необходимо принять соответствующий закон. Шпрехшталмейстер Роман Коробко в июне будет участвовать в обсуждении ситуации в Госдуме РФ.

Фото предоставлено организаторами

- Я выступаю за то, чтобы во всех цирках шапито к животным относились более ответственно и создавали им лучшие условия. Поскольку, к сожалению, не всегда в цирках соблюдают необходимые правила. За этим, конечно, надо следить. Надеюсь, что у нас получится диалог, и вопрос начнет решаться, - говорит Роман Коробко.

Стоит отметить, что во время выступлений животных на сцене ни у одного дрессировщика не было в руках палок, только поясные сумки с лакомствами. Любой разумный хозяин питомца (например, собаки) знает насколько поменялись принципы дрессировки, послушание основано на игре и поощрении. Будем надеяться, что в Госдуме примут закон, по-настоящему защищающий права животных.

Что уж точно в наших силах, так это познакомить детей с волшебным миром цирка, показать им достойные выступления артистов и красивые номера с животными. Если вы ожидаете прекрасное представление, которое оставит только положительные эмоции, можете смело отправляться в цирк Романа Коробко.

КОГДА, ГДЕ?

Цирк дает представления до 23 июня

ул. Московская, 67 (площадь у ТЦ "Европа")