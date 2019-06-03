Заключенный орловской колонии, в которой пировали на Пасху, скончался в больнице

В Орловской области в больнице скончался заключенный колонии, в которой бурно отпраздновали Пасху с лозунгом «Жизнь ворам!». Региональный СК инициировал доследственную проверку.

48-летний мужчина отбывал наказание в ИК №2 города Ливны, в одночасье «прославившейся» на всю страну после всплывшего скандального видео. Сегодня стало известно, что он скончался в отделении реанимации Ливенской районной больницы 30 мая.

- По данным следствия, осужденный был госпитализирован в медицинское учреждение 28 мая 2019 года с заболеванием желудочно-кишечного тракта. По факту смерти осужденного проводится доследственная проверка, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Ранее местное издание «Орловские новости» сообщило о том, что родные мужчины узнали о его смерти только через несколько дней. По данным собеседников издания, сообщили им печальную новость третьи лица. Родственники намерены добиваться ответа от колонии.

Напомним, сейчас на месте работает комиссия ФСИН России. Проверяющие должны разобраться во всех нюансах попавшего на видео пира осужденных. Проводит проверку и прокуратура области.