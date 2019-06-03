За чей счет банкет? Видео празднования Пасхи в орловской колонии может оказаться провокацией

Скандальная история с празднованием Пасхи в орловской колонии может оказаться провокацией. Пока на месте случившегося работают федеральные проверяющие, «КП» попыталась выяснить: за чей же счет банкет?

Пасха в исправительных учреждениях празднуется ежегодно. За каждым из них даже «закреплен» священник: батюшка приезжает к осужденным, проводит с ними беседы, молебны, освящает куличи, пищу – все, как за колючкой. Приезд представителей церкви за колючую проволоку – нормальная и постоянная практика. Молебны совершаются на великие православные праздники, а в этом году в Орловском СИЗО даже впервые крестили двоих малышей.

В этом году за несколько дней до Светлого Воскресенья в ИК №2 города Ливны близкие заключенных передали почти полторы сотни положенных передач с пасхальными куличами и пирогами. Отоваривались отбывающие наказание и в местном магазине: при каждом исправительном учреждении есть специальная торговая точка, в которой осужденные расплачиваются без денег, имеющимися на их счетах заработанными средствами.

В сам день пасхи, 28 мая, на плацу были расставлены столы с угощениями. В ИК №2, как и во все другие исправительные учреждения Орловщины, приехал священник. Батюшка провел службу, освятил куличи.

Однако православный обряд и приезд священника за кадром. А в кадре - уже нашумевшая на всю страну и за ее пределами съемка. Один из заключенных за кадром скандирует «От Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря». Тут же осужденные славят воровскую жизнь и Бога, приступают к трапезе. При этом в толпе преступивших закон не видно ни одного сотрудника колонии.

Могла ли быть эта съемка провокацией, цель которой – подставить действующее руководство Управления ФСИН?

В этой истории есть следующая деталь. Пасха в этом году праздновалась 28 апреля, в этот же день и было снято указанное видео. А вот всплыло оно в сети через месяц. Причем источник с фейковой страницы распространил запись по социальной сети «Вконтакте», в том числе направил в официальные группы редакций ряда СМИ. Если этот вброс и задумывался как провокация, то почему на записи действительно нет ни одного сотрудника колонии, как к заключенным попал запрещенный на территории ИК мобильник? На эти вопросы ответит проверка.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, сейчас комиссия центрального аппарата ФСИН работает на месте, все обстоятельства случившегося еще предстоит установить.

Руководство ливенской колонии замдиректора ФСИН России Валерий Максименко накануне пообещал уволить.

- В чем нарушение: это съёмка на мобильный телефон или видеокамеру, этот предмет явно запрещённый и он у заключённых быть не должен, с этим уже разбираются. Второе, что это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии. То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит - это вопиющее нарушение, просто безобразие, - отметил Валерий Максименко в радиоэфире.

Упоминаемые же «герои» видео Арсен Ереванский (Арсен Мкртчян) и Рома Шаман (Роман Важнов) в этой колонии не содержатся. Как сообщал ряд информационных агентств и СМИ в 2018 году, Арсен Мкртчян в прошлом году покинул исправительную колонию города Кирова: врачи поставили ему смертельный диагноз.

«КП» следит за развитием ситуации.