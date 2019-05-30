Планы на лето: учиться на свежем воздухе

Правда, спустя пару недель долгожданной свободы многим становится скучно, требуется новая «жвачка для ума». Выход есть — онлайн-образование.

Освоить ядерную физику или выучить язык за лето вряд ли получится, а вот прокачать деловые навыки – вполне реально и не очень сложно. Эксперты советуют начать с базовых курсов, разработанных известными брендами. Изучить опыт, накопленный гигантами глобального бизнеса, всегда полезно.

За Soft skills, то есть развитием личностных качеств, которые будут полезны в любой сфере жизни, можно «прийти» в онлайн-проект Coca-Cola в России «Youth Empowered – Твой путь к успеху». На youthempowered.ru уже доступны бесплатные курсы по нетворкингу, коммуникациям, ведению переговоров, финансовой грамотности, проектному менеджменту, развитию навыков продаж и другим дисциплинам от лучших специалистов компании. После прохождения выдается сертификат, который можно приложить к своему резюме или портфолио. В итоге, все плюсы лета просто и удобно объединяются с получением новых знаний: достаточно иметь выход в интернет.

.

«Образовательная площадка бесплатная: есть материалы, лекции, тесты, чтобы определить интересное направление для обучения. В ближайшее время будут запущены вебинары и менторство. После окончания прохождения курсов выдается сертификат. Программа будет интересна и старшеклассникам, и взрослым, которые хотят изучить что-то новое», — пояснил региональный руководитель направления социальной ответственности Coca-Cola HBC Россия Александр Горбачев.

Но если хочется ядерной физики или чего-то столь же фундаментального, такие курсы тоже можно найти в открытом доступе и проходить их в тени любимого парка или на пляже прямо со смартфона или планшета. Круглый год ведущие вузы России выкладывают на openedu.ru собственные наработки. В основном, они посвящены вполне конкретным темам, фактам и областям знания, которые можно изучить, а после — измерить. Ещё их называют Hard skills.