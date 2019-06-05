Под Орлом мужчина застрелил своего товарища на охоте

Трагическое ЧП случилось под Орлом во время охоты. 55-летний житель города застрелил своего товарища.

Все произошло в минувшее воскресенье, 2 июня. Орловец и его 62-летний знакомый вышли на незаконную охоту. Зверя – а именно косулю – они хотели подстрелить в лесополосе на территории научно-исследовательского института селекции плодовых культур, близ деревни Жилина. Однако досуг обернулся бедой.

- По данным следствия подозреваемый в ходе незаконной охоты на косулю по неосторожности выстрелил в голову своему 62-летнему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.