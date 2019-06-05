2019-06-05T10:19:26+03:00
Происшествия

Под Орлом мужчина застрелил своего товарища на охоте

Региональный СК возбудил уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

Трагическое ЧП случилось под Орлом во время охоты. 55-летний житель города застрелил своего товарища.

Все произошло в минувшее воскресенье, 2 июня. Орловец и его 62-летний знакомый вышли на незаконную охоту. Зверя – а именно косулю – они хотели подстрелить в лесополосе на территории научно-исследовательского института селекции плодовых культур, близ деревни Жилина. Однако досуг обернулся бедой.

- По данным следствия подозреваемый в ходе незаконной охоты на косулю по неосторожности выстрелил в голову своему 62-летнему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
Под Орлом объявили бой борщевику
10 июля пенсионеры Орла выйдут на Спартакиаду
День соцработника отметили в Орле
В Орле начинает работу новый перевозчик мусора
Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций посетил Орел
Под Орлом водитель на "Ладе" протаранил дерево
ФК «Орел» обыграл команду из Воронежа
Знаки "Ограничение высоты" появились на Ленинском мосту Орла
В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочих
Александр Селихов проведет мастер-класс для юных орловских футболистов
Благоустройство орловских пляжей продолжится
На Орловщине до 10 июня запрещено ловить рыбу
Работу по нанесению разметки на дороги Орла планируется завершить к пятнице
В Орле приступили к первому этапу благоустройства Детского парка
Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном доме
Орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад
Чиновники: в Орле ремонт дорог опережает графики
Более 28 миллионов рублей выделили на детский отдых в орловских лагерях
В Орле подростки стали чаще совершать преступления
В Орле пропала молодая девушка
Орловский центр «Десантник» получил президентский грант
Орловщина перешла на цифровой стандарт телевещания
«Квадратура круга»: орловский зритель увидел комедию о семейных страстях в коммуналке
В прямом эфире на наболевшие вопросы орловцев ответит Александр Муромский
Нежилой дом под Орлом спасали от пожара огнеборцы