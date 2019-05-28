Диспансеризация по новым стандартам

Новый порядок предусматривает ряд изменений, которые позволяют населению получать сведения о состоянии здоровья своевременно и в более комфортных условиях.

Зачем проходить диспансеризацию

Диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья, определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.

Профилактический осмотр проводится ежегодно с 18 лет как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения.

В соответствии с региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохранение» в 2019 году планируется увеличить охват населения Орловской области профилактическими мероприятиями до 42%. Это позволит выявить у граждан на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности населения и преждевременной смертности.

Медосмотр

и диспансеризация -

в чем разница?

Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

• анкетирование;

• расчет индекса массы тела;

• измерение артериального давления;

• исследование уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

• определение относительного сердечно-сосудистого риска;

• флюорографию или рентгенографию легких 1 раз в 2 года;

• ЭКГ при первом прохождении осмотра, далее ежегодно в возрасте 35 лет и старше;

• измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее ежегодно в возрасте 40 лет и старше;

• осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет;

• прием врача по медицинской профилактике.

При прохождении первого этапа диспансеризации к исследованиям, проводимым при профилактическом медицинском осмотре, добавляются мероприятия скрининга и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Например:

• для женщин - осмотр гинеколога, цитологическое исследование мазка из шейки матки, маммография обеих молочных желез;

• для мужчин - определение простат-специфического антигена в крови;

• исследование кала на скрытую кровь.

Обязательно как при профосмотре, так и при диспансеризации проводится скрининг на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфоузлов.

В возрасте 45 лет на первом этапе проводится фиброгастроскопия.

При выявлении признаков заболеваний пациент направляется на второй этап диспансеризации, где проводятся дополнительные исследования.

Новые сроки и условия

С 6 мая 2019 года изменились сроки проведения диспансеризации. Теперь ее следует проходить 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше.

Профосмотр и первый этап диспансеризации считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного года не менее 85% от объема медосмотра и первого этапа диспансеризации. При этом обязательным для всех граждан является проведение анкетирования и осмотр врачом по медицинской профилактике или фельдшером, а также проведение маммографии, исследование кала на скрытую кровь, осмотр женщин фельдшером (акушеркой) или врачом-гинекологом, забор мазка и цитологическое исследование мазка из шейки матки, для мужчин - определение простат-специфического антигена в крови.

Профосмотр и диспансеризация проводятся в поликлиниках по месту жительства (или прикрепления) гражданина бесплатно при предъявлении полиса ОМС. И если раньше проходить обследование можно было только в утренние часы, то теперь согласно приказу Департамента здравоохранения Орловской области у жителей региона есть возможность сделать это в любое удобное время, в том числе в вечерние часы и в субботу.

Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации и профилактических осмотров можно получить у страховых представителей, в регистратурах поликлиник или по телефону горячей линии

ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.