2019-05-27T13:04:45+03:00
Общество

«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС)
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Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на селе», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего таксофоны установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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