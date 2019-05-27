«Ростелеком» рассказал орловским школьникам о безопасном интернете

Мероприятие состоялось в лицее №22. В нем приняли участие и.о руководителя Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко и представители Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.

Специалисты компании рассказали школьникам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ во Всемирной паутине и последствиях безответственного поведения в Сети. Кроме этого, тема коснулась юридических, социальных и психологических аспектов неправомерных действий в интернете. Основой для проведения уроков послужила разработанная «Ростелекомом» презентация «Безопасный Интернет». В ходе мероприятия специалисты цифрового провайдера вели активный диалог со школьниками и разбирали конкретные ситуации поведения в сети Интернет.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Проблема информационной безопасности детей в сети Интернет становится все более актуальной в связи с ростом несовершеннолетних пользователей по всей стране. Дети в России начинают осваивать интернет уже в 8-10 лет. Глобальная сеть стремительно и незаметно занимает важное место в жизни ребенка, становясь источником обучения, развлечения и общения. К сожалению, родители недостаточно осведомлены о рисках и угрозах этого «безобидного» увлечения. Здесь могут помочь цифровые сервисы нашей компании. Среди них разработанное совместно с «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky Safe Kids».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Это решение даёт родителям возможность ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение детей и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а онлайн-советы психолога помогут оценить поведение детей в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.