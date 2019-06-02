Руководство орловской колонии, в которой заключенные устроили пирушку на пасху, уволят

Руководство орловской исправительной колонии №2 города Ливны уволят. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее "КП" писала о том, что после попавшего на видео празднования Пасхи в колонии строгого режима проверку назначила прокуратура Орловской области, проходит проверка и внутриведомственная.

Валерий Максименко в эфире сообщил, что меры взыскания к руководителю колонии и его заместителю будут приняты: сотрудников ждет увольнение. Также он отметил, что руководство ФСИН разберется, был ли в курсе ситуации начальник территориального органа. Его, по словам Максименко, ждет взыскание.

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний отметил, что в целом празднование Пасхи не противоречит правилам колонии. Другой вопрос, в каком формате оно проходит.

- В чём конкретно я вижу нарушение: это сьёмка на мобильный телефон или видеокамеру, этот предмет явно запрещённый и он у заключённых быть не должен, с этим уже разбираются. Второе, что это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии. То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит - это вопиющее нарушение, просто безобразие, - отметил в эфире Валерий Максименко.

Широкому обсуждению случай в орловской колонии подвергся после того, как в сети всплыло видео празднования заключенными светлого воскресенья. На нем осужденные у накрытых столов без присмотра сотрудников, славят воровскую жизнь.

"КП" следит за развитием ситуации.