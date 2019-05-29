2019-05-29T14:25:30+03:00
Звезды

В Орел привезли саженец дуба Петра Великого

Уникальный подарок из Санкт-Петербурга передали Дому-музею Леонида Андреева корреспонденты «Комсомолки»
Наталья Меркулова
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Почетную миссию выполнили корреспонденты "КП"Почетную миссию выполнили корреспонденты "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 28 мая, в Орле состоялась торжественная передача саженца петровского дуба из Летнего сада в музей Леонида Андреева. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Дубки Петра Великого». Ее организатором выступил Русский музей, с 2014 года предоставляющий для посадки в разные города трехлетние саженцы дуба, включенного в реестр самых старых деревьев России (365 лет). На данный момент «петровские дубки» растут уже в Москве, Королеве, Воронеже, Вологде, Сочи, Ярославле, а также в Париже и Таллине.

Молодой дубок проехал больше тысячи километров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Молодой дубок проехал больше тысячи километровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почетная миссия доставить саженец легендарного дуба в Орел выпала корреспондентам «Комсомолки». Вместе с ним мы преодолели путь в более чем тысячу километров.

Саженец вместе с сертификатом был передан заведующей музеем Леонида Андреева.

Теперь петровский дуб будет расти и на орловской земле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь петровский дуб будет расти и на орловской землеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Это совершенно неожиданно и очень приятно! Тем более этот сюрприз оказался «в тему», ведь отец писателя был страстным любителем природы, а о его саде на Пушкарной ходили целые легенды! – отметила «Татьяна Полушина, директор музея, принимая подарок.

Напомним, 21 августа в День рождения писателя, Дом-музей Леонида Андреева распахнет свои двери для посетителей, после долгого ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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