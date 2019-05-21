«Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

По её условиям, пользователи ряда тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться мобильным приложением Wink или порталом wink.rt.ru.

Участники акции получают весомые преимущества: простоту активации пакета, отсутствие ежемесячной платы за доступ к ТВ и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». По истечении 12 месяцев с момента активации подписка автоматически отключается.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Знаю по опыту, что после рабочего дня хочется просто отдохнуть, а не думать о качестве картинки, качать видео и тратить время на рекламу. Люди готовы платить за то, что выберут сами, поэтому смотрят интересующий контент онлайн через мобильные приложения или Smart TV. Пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» отвечает основным запросам современного зрителя. Это 101 телеканал и богатый набор контента, который целый год можно смотреть бесплатно».

Цифровые и HD каналы пакета «Легкий – Промо» можно смотреть на пяти устройствах одновременно. Чтобы принять участие в акции «Wink ТВ-онлайн», нужно получить промокод в Личном кабинете пользователя, через USSD либо SMS команду, затем установить приложение Wink, зарегистрироваться или авторизоваться в нём, ввести промокод в разделе «Настройки» и перезапустить приложение.

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