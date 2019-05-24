Избиение в райотделе: в Орле на высокопоставленного полицейского завели дело о превышении должностных полномочий

В Орле получила продолжение история с всплывшим в сети видео, на котором полицейский бьет мужчину. На запись обратил внимание региональный СК. Следователи выяснили, что на нелицеприятном видео начальник райотдела полиции Дмитровского района.

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась опубликована в телеграм-каналах, а также Instagram неделю назад, 15 мая. Распространил ее анонимный источник. Камера запечатлела следующую картину: мужчина сидит на полу, предположительно в отделе полиции, а человек в форме наносит ему удары, жертва не сопротивляется.

Как удалось установить следователям, все действительно произошло в райотделе. А на видео никто иной, как начальник отдела полиции по Дмитровскому району Валерий Тихонов.

- По данным следствия, Тихонов, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к местному жителю, доставленному в отдел полиции за совершение административного правонарушения. В настоящее время личность потерпевшего установлена, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На полицейского завели уголовное дело по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий.

Между тем, в региональном Управлении МВД назначили проверку.

- Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП» в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, а также решается вопрос об отстранении полицейского от должности.

Также установлено, что запись не свежая: ей уже несколько лет. Был ли подобный факт единственным в этом отделе полиции, покажет следствие.

«КП» следит за расследованием уголовного дела.