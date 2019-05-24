В Орле перед судом предстанет группа, организовывавшая незаконную миграцию

В Орле предстанет перед судом группа, организовывавшая незаконную миграцию иностранцев в регион и в Россию в целом. «Накрыли» ее еще в декабре 2017-го, расследование длилось почти полтора года.

Тогда, в 2017-м, деятельность организованной группы пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД при содействии СОБРа Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено по статье «Организация незаконном миграции» в отношении гражданина Узбекистана. Он и стал главным фигурантом расследования, а вместе с ним еще 8 человек: четверо иностранцев и четверо россиян.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Из материалов следствия стало известно, что группа систематически организовывала незаконный переезд мигрантов в Россию.

- Гражданин Республики Узбекистан 1990 года рождения, будучи осведомленным о том, что его соотечественники, а также граждане иных государств, прибывающих на территорию Российской Федерации в целом и на территорию Орловской области в частности, не имеют возможности законно встать на учет по месту пребывания, а в последующем получить патент, разрешение на временное проживание, арендовал павильон в одном из торговых центров Северного района города Орла, где вместе с восьмью другими фигурантами осуществлял постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан в заранее подобранных адресах на территории города Орла, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Члены группы договаривались с хозяевами жилья, регистрировали мигрантов, при этом жить по этим адресам приезжие не собирались.

Есть в этом деле и еще одна интересная деталь. Помимо организации незаконного пребывания в России, главный фигурант дела вместе с подельницей – гражданкой Украины - не имея законных оснований, принимал экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ у иностранцев. За это те получали сертификаты, которые в свою очередь дают право на получение патента, вида на жительства и разрешения на временное пребывание.

Всего таким образом удалось «перевезти» в Россию 15 иностранцев.

- Предварительное следствие осложнялось тем, что для проведения допросов фигурантов дела, свидетелей требовалось участие переводчиков с нескольких иностранных языков, а также большим объемом изъятых технических средств, проведением ряда длительных фоноскопических, компьютерных, психиатрических экспертиз, - рассказали о деталях следствия в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.